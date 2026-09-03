Películas que pasaron por el Festival de cine de Venecia y pueden encontrarse en RTVE Play

El Festival de Cine de Venecia es uno de los más importantes de la industria cinematográfica, en especial del continente europeo. Entre los títulos que proponemos se encuentra Madre, obra premiada del sonado director Rodrigo Sorogoyen, autor de El ser querido. El cine europeo es una de las grandes bazas de este festival y estas son las películas que pasaron por Venecia que puedes ver en RTVE Play:

El Acontecimiento (2021), de Audrey Diwan Pocas películas logran conmover al público de la Mostra de Venecia de la manera en la que lo hizo El Acontecimiento. La cinta narra un crudo relato protagonizado por Anne, una brillante estudiante de 17 años que queda embarazada, en ese momento ve como su futuro profesional y sueños se desmoronan de manera imprevista. El contexto de la Francia de los años 60 dificulta su decisión. La penalización de la interrupción del embarazo en el país estuvo vigente hasta 1975 y opinión pública y la sociedad condena duramente esta elección. A pesar de eso, Anne ha tomado una decisión y corre el riesgo de perder la vida con un aborto clandestino o acabar en la cárcel. La magistral actriz Anamaria Vartolomei encarna a la protagonista, una interpretación que llevó a las butacas del festival a acompañar a través de la empatía a Anne en su búsqueda por tomar control de su cuerpo y su destino. El coraje y la libertad individual, son algunos de los temas que quería presentes la directora Audrey Diwan y que le valió el León de Oro a mejor película en el Festival de Venecia de 2021.

Madre (2019), de Rodrigo Sorogoyen La angustia sofocante es una de las sensaciones que transmite Madre, de Rodrigo Sorogoyen, película que antes fue un cortometraje que logró estar nominado al Oscar. La historia arranca 10 años después de la trágica desaparición de Iván, el hijo de Elena, quien se trasladó a vivir a la costa francesa, cerca de la misma playa donde desapareció su hijo. Es en ese lugar donde comienza la transformación de Elena, quien vive a la sombra del duelo y comienza un proceso de sanación emocional. Su reinvención queda truncada en el momento en el que conoce a Jean, un joven que inevitablemente le recuerda a su hijo perdido. El guion de la película escrita por Sorogoyen e Isabel Peña conquistó al Festival, que vio en la interpretación de Marta Nieto la intimidad del sentimiento del duelo, la perdida y la búsqueda de la luz. Una delicada ejecución que llevó a la interprete a ganar el premio a Mejor Actriz del Festival de Venecia en 2019. Somos cine Somos cine - Madre Elena recibe una llamada de su hijo Iván, quien le dice que está perdido en una playa y no encuentra a su padre. Diez años después continúa su vida rtve play

Competencia oficial (2021), de Gastón Duprat y Mariano Cohn Las miserias, excentricidades y vanidades de la gran pantalla quedan ejemplificadas a través de Competencia Oficial. El largometraje ilustra una lucha de egos dentro del séptimo arte a través del proyecto de una futura película. Un multimillonario decide contratar a los mejores para dejar su legado para la posteridad a través de una película, una tarea de la que se encarga Lola Cuevas, la directora, que decide poner a prueba a dos famosos actores por conseguir el deseado papel. Por un lado, Felix Rivero es un afamado actor de Hollywood, quien representa la superficialidad y arrogancia del medio. Por otro lado, el actor de teatro Iván Torres quien ejemplifica a un intérprete caracterizado por su esnobismo intelectual. Dos actores enemistados y procedentes de escuelas distintas que se enfrentan a los desafíos de una engreída directora. Una cinta que cuenta con un reparto estrella con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez, quienes, a través de su interpretación, generan un clima de humor negro y sátira del mundo audiovisual que terminó siendo aclamada por la Mostra. La elocuencia del largometraje fue nominada al León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia de 2021. Somos cine Somos cine - Competencia oficial Buscando prestigio, un multimillonario decide hacer una película. Para ello, forma un equipo con los mejores: la cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) y dos reconocidos actores: el actor de H ... rtve play

Los hijos de otros (2022), de Rebecca Zlotowski La película aborda los vínculos afectivos desde una perspectiva distinta a la de los clichés de las familias tradicionales. Ese es el trasfondo de Los hijos de otros, la historia de Rachel, una profesora de instituto que ronda los 40 años y se enamora de Ali, un hombre con una niña de 4 años. Rachel sufre el despertar del deseo maternal, de la lucha contrarreloj de la biología y un vinculo de amor hacia la pequeña Leila. Una compleja relación llena de dudas sobre su papel en la vida de la niña, a la que cría como suya, y su frágil posición en la vida en familia de la que se siente una forastera a pesar de amar con locura a la hija de su pareja. La tierna historia dirigida por Rebecca Zlotowski permite empatizar con la historia de Rachel, interpretada por Virginie Efira. La 79ª edición de la Mostra de Venecia acogió en su Sección Oficial a Competición la propuesta que explora las capas de los vínculos de las "madrastras". Cine internacional El cine de la 2 - Los hijos de otros Rachel tiene 40 años, no tiene hijos. Ella ama su vida, pero al enamorarse de Ali se encariña con su hija de 4 años, la ama como si fuera suya. rtve play

Tarde para la ira (2016), de Raúl Arévalo Esta perla del cine ibérico muestra un thriler contundente con una historia plagada de incógnitas que muestra a unos protagonistas magnéticos. Curro sale de prisión en agosto de 2007 tras cumplir condena por el atraco a una joyería de la que sólo él fue condenado. Al volver a respirar el aire de la libertad, Curro desea volver a su vida normal con su hijo y su pareja, hasta que se topa con José. Este misterioso hombre solitario comienza a ganarse su confianza y arrastrará a Curro a emprender un viaje donde se le volverán a mostrar sus fantasmas del pasado y a explorar la venganza. Polvo, sudor y tensión son algunos de los elementos que forman parte de la opera prima de Raúl Arévalo, que se consolidó con este debut como una de las promesas del cine español. Los diálogos son interpretados por un reparto estrella entre los que se encuentran Manolo Solo, Antonio de la Torre y Luis Callejo. Pero fue la interpretación de Ruth Díaz la que se llevó el galardón a mejor actriz de la sección Orizzonti (Horizontes) del Festival de Venecia de 2016. Somos cine Somos cine - Tarde para la ira Madrid, Agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco de una joyería. Tras 8 años, sale con ganas de emprender una nueva vida. rtve play