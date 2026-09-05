Los Gallagher exhiben su reconciliación en la Mostra de Venecia con 'Oasis: Don't Look Back in Anger'

Había mucha expectación por su presencia en el festival de la Mostra de Venecia. Los hermanos Gallagher han llegado en un taxi acuático con el puño en alto de Liam y la señal de la victoria de Noel, como si los años que han estado a la gresca no hubieran existido. Pero lo hicieron, tanto que el documental que presentan en el festival de cine sobre su reconciliación lo dice todo: 'Oasis: Don't Look Back in Anger' (Oasis, no mires atrás con rabia).

El documental, dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, con guion de Steven Knight y proyectado fuera de competición, no se adentra voluntariamente en la pelea que en 2009 rompió su relación, ni tampoco en el motivo que acercó a los hermanos de nuevo hasta el anuncio de su reencuentro en agosto de 2024, al que siguió un tour que comenzó en Cardiff (Reino Unido) y se extendió por otros diez países. Precisamente, el documental los acompañó en su gira de reconciliación, un proyecto que puso fin a 15 años de silencio entre ellos y sobre los escenarios.

Pero la presencia de los hermanos Gallagher ha quedado algo descafeinada porque no ha habido rueda de prensa, en la que se esperaba que pudieran confirmar una nueva gira y que dieran algunas explicaciones sobre cómo ha evolucionado su relación en los últimos años.

Ha habido que conformarse con las escuetas declaraciones previas a la proyección. Al ser preguntado por un reportero de Reuters sobre cómo se sentía al estar en Venecia, Liam ha respondido: "Bíblico, amigo, bíblico". Noel ha optado por una respuesta más italiana: "Bellissimo".

Más tarde, Liam se mostraba menos impresionado por los fotógrafos que gritaban para llamar su atención. "¿A qué vienen tantos gritos? ¿Es esto lo que hacéis en el Festival de Cine de Venecia? ¿Gritarle a la gente?", ha preguntado. Y aunque se saltaron la rueda de prensa, sí aparecieron en la alfombra roja de sorpresa por la noche, saliendo por el interior del Palacio del Cine.

"De lo que trata la película es de lo que sucede ahora mismo" Quien sí ha dado más explicaciones sobre el documental ha sido su guionista. "No se llama 'Don't Look Back in Anger' por casualidad. No miramos a lo que pasó. Simplemente damos por hecho que eso fue lo que ocurrió. Mucha gente lo sabe, algunos no. Pero de lo que trata esta película es de lo que sucede ahora mismo", ha explicado Knight ante los medios. Películas que pasaron por el Festival de cine de Venecia y pueden encontrarse en RTVE Play 'Don't Look Back in Anger' sí incluye la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de dos décadas. Noel admite que su reunión les permite "arreglar la mierda" que los había separado, pero también que se perdonaron "sin decir una palabra". "Son británicos de clase trabajadora. No se iban a abrazar o llorar", ha apuntado Knight en Venecia. El documental muestra a Liam llegando a unos ensayos ya en marcha. Pregunta qué está tocando la batería, pide que lo cambien y la banda sigue luego como si no hubiera habido años de ausencia. Todo el mundo, según Lovelace, estaba interesado en esa época y en si la reconciliación iba a perdurar: "Fue un privilegio ver cómo la relación se estrechó".

Una huella generacional La cámara se cuela en los ensayos y en la gira, y entrevista también a algunos seguidores para reflejar la huella generacional del grupo, autor de clásicos como 'Wonderwall', 'Some Might Say' o el propio tema que da nombre al documental. "Algo bastante único en su caso es que normalmente gente que procede de entornos muy desfavorecidos y difíciles encuentra en Oasis la idea de que es posible escapar", ha añadido Knight, cuyo punto de partida fue hacer un filme de "reconciliación, redención y perdón". Los Gallagher recalcan en la cinta que están más en contacto que nunca y admiten que les ha "alucinado" constatar lo mucho que sus canciones significaron y siguen significando para sus seguidores: "Yo nos habría mandado a la mierda", dice Liam. A la gira del reencuentro, según Noel, llegaron "como iguales": "Ya no hay una lucha por el poder". "El amor y la emoción del público fueron fundamentales para que volvieran a estar juntos. La música los volvió a unir. Se reencontraron sobre el escenario", ha apuntado Southern, que ha explicado que quiso que el resultado fuera "lo más parecido posible a tener la sensación de que no había cámaras". Todo ello en 122 minutos, que los directores afrontaron con incertidumbre porque no es ficción, sino que "aquí dependes de la realidad, de personas reales y de sus relaciones. Y, por eso, realmente no sabíamos qué iba a pasar", ha apuntado Knight.

'Primetime': Robert Pattinson cautiva como un voraz 'cazador' de audiencias Los integrantes de Oasis no han sido los únicos que han brillado en Venecia este sábado. Robert Pattinson ha cautivado con su nueva película, 'Primetime', una historia con aires de terror 'catódico' en la que se ha metido en la piel de un insaciable -y real- presentador de 'reality show' a la caza de audiencias televisivas. El actor Robert Pattinson y el director Lance Oppenheim estrenan 'Primetime' en la Mostra de Venecia EFE/EPA/FABIO FRUSTACI La cinta, en la carrera por el León de Oro de esta edición de la Mostra, supone el debut en el largo de ficción del director estadounidense Lance Oppenheim, autor de aplaudidos documentales como 'Some kind of heaven' (2020) o 'Spermworld' (2024). La película aborda el controvertido programa de telerealidad estadounidense 'To Catch a Predator' (cazar a un depredador) con el que, en los años 2000, el presentador Chris Hansen 'cazaba' a supuestos abusadores sexuales atrayéndolos con falsos muchachos.