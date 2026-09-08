Javier Bardem y Penélope Cruz presentan 'Búnker' en Venecia: "Es una victoria que el cine español viaje y viaje tan bien"

Javier Bardem y Penélope Cruz han regresado a la Mostra de Venecia como protagonistas juntos de una nueva película, Búnker, después de haber compartido pantalla en títulos como Jamón, jamón, Vicky Cristina Barcelona o Loving Pablo, filme que también les llevó a Venecia en 2017 junto a su director Fernando León de Aranoa.

En esta ocasión, ambos han llegado al festival para el estreno de la obra del cineasta francés Florian Zeller, conocido por trabajos como El padre. La historia parte de una curiosa paradoja de la vida real: la noticia de que Mark Zuckerberg, fundador de la red social Facebook, estaba construyendo un búnker subterráneo secreto en Hawái como refugio ante un hipotético fin del mundo. En este caso, Bardem interpreta al arquitecto y Cruz a su mujer, con todas las tensiones y dilemas morales que sobrevienen tras este proyecto con el magnate.

Durante la rueda de prensa en Venecia, en la que también estaba su director y los actores Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenegger, sus protagonistas defendieron también la necesidad de que el cine dialogue con el mundo actual. Zeller ha explicado que escribió los papeles pensando desde el principio en Bardem y Cruz. "Los adoro, me encantan", ha asegurado el director, que destacó el "valor" y la "gran ambición" de ambos. Su intención era explorar a través de ellos las diferentes facetas de la vida de una pareja y la frontera entre ficción y realidad.

Gran momento del cine español Uno de los asuntos abordados fue el uso del español en producciones internacionales. Cruz ha contado que cada vez resulta más natural que personajes que viven en otros países hablen su propio idioma, algo que, según recordó, era más difícil de aceptar hace diez o quince años. Y ha ironizado sobre el hecho de que ellos mismos hayan hecho películas interpretando a colombianos... que hablaban en inglés. Bardem ha celebrado, por su parte, el momento que atraviesa el cine español y su creciente presencia internacional. "Me parece una maravilla que haya tanta buena calidad en el cine español", ha afirmado para añadir: "Es una victoria que el cine español viaje y viaje tan bien, que se reciba con tanto gusto y respeto". Justo antes había bromeado sobre que las tres películas españolas seleccionadas potencialmente para participar en los Oscar, en una saliera él (El ser querido) y en otra Cruz (La bola negra): "Es algo de lo que no hablamos mucho en casa", ha comentado para provocar las risas de la actriz. Ha que recordar que esta película es una coproducción hispano-francesa rodada entre Madrid y Londres, y que está compitiendo en la Sección Oficial del festival de cine, dirigido por Alberto Barbera.

Toca hablar de política Pero el centro de la conversación ha estado en los temas políticos y sociales de Búnker. Cruz ha dicho que quiso interpretar a una mujer que expresa pensamientos con los que se siente identificada. La actriz ha mostrado su preocupación por una sociedad en la que las personas son "cada vez más usadas como marionetas" y en la que quienes toman las decisiones más importantes "se pueden contar con los dedos de una mano". Cruz ha defendido su optimismo en las nuevas generaciones: "La gente joven se está dando cuenta de estas trampas". Por su parte, Zeller ha confesado que la idea de la película surgió, en parte, después de leer la noticia de que estaba construyendo un búnker secreto en Hawái. A partir de ahí empezó a preguntarse por la tentación contemporánea de aislarse del resto del mundo. "Todos nosotros tenemos la tentación de vivir en un búnker", ha reflexionado. El refugio se convierte así en una metáfora de un estilo de vida en el que cada vez necesitamos menos a los demás: un espacio seguro que puede terminar convertido en una cárcel. Los Gallagher exhiben su reconciliación en la Mostra de Venecia con 'Oasis: Don't Look Back in Anger' En este sentido, a Bardem le han preguntado por la moralidad de los multimillonarios: "No sé si puedo hablar de la moral de los demás porque apenas conozco la mía", ha sostenido, antes de defender la necesidad de abrirse a los demás y compartir sus sueños y dolores. Para el actor, la vulnerabilidad que implica relacionarse con el otro es también una forma de humanización. Y, por supuesto, la dimensión política tampoco ha quedado al margen. "No tendría sentido estar aquí y no hablar de política", ha dicho Cruz. Bardem también ha protegido la necesidad de que todo el mundo pueda expresarse, incluido ellos, reconociendo también que tienen más recursos para hacerlo y que por ello lo intentan hacer con más responsabilidad.