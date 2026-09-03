De 'Trainspotting' a 'Ink': 30 años del frenético cine de Danny Boyle y un debate pendiente: ¿película o libro?

Treinta años después de hacer correr a Mark Renton por las calles de Edimburgo al ritmo de Lust for Life, Danny Boyle sigue sin levantar el pie del acelerador. Este año, el director británico ha inaugurado el Festival de Venecia con Ink, un nuevo trabajo que recupera esa mirada eléctrica, irreverente y frenética con la que convirtió Trainspotting en una de las películas más influyentes de los años noventa.

Las primeras críticas recibidas en Venecia destacan precisamente la energía visual de Boyle y su capacidad para imprimir velocidad cinematográfica incluso a una historia nacida sobre los escenarios. Porque Ink adapta la obra teatral homónima escrita por James Graham y se adentra en uno de los grandes episodios de la historia reciente de la prensa británica: la compra de The Sun por el magnate Rupert Murdoch y cómo éste inoculó el sensacionalismo en la narrativa periodística, tendencia que ha marcado las siguientes décadas.

Boyle se suma aquí a la larga tradición del cine sobre periodismo que han construido títulos como Ciudadano Kane, El gran carnaval, Todos los hombres del presidente, Al filo de la noticia o Spotlight. Pero lo hace desde su propio lenguaje: montaje vertiginoso, pulsión musical y una puesta en escena que convierte una redacción de finales de los sesenta en un espacio tan convulso como aquel Edimburgo de heroína, desempleo y desesperanza que retrató hace tres décadas.