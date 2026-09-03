De 'Trainspotting' a 'Ink': 30 años del frenético cine de Danny Boyle y un debate pendiente: ¿película o libro?
- Tres décadas separan ambas películas, dos obras igual de agitadas dirigidas por Boyle
- Viajamos en el tiempo para adentrarnos en Trainspotting y un debate vivo ¿libro o película?
Treinta años después de hacer correr a Mark Renton por las calles de Edimburgo al ritmo de Lust for Life, Danny Boyle sigue sin levantar el pie del acelerador. Este año, el director británico ha inaugurado el Festival de Venecia con Ink, un nuevo trabajo que recupera esa mirada eléctrica, irreverente y frenética con la que convirtió Trainspotting en una de las películas más influyentes de los años noventa.
Las primeras críticas recibidas en Venecia destacan precisamente la energía visual de Boyle y su capacidad para imprimir velocidad cinematográfica incluso a una historia nacida sobre los escenarios. Porque Ink adapta la obra teatral homónima escrita por James Graham y se adentra en uno de los grandes episodios de la historia reciente de la prensa británica: la compra de The Sun por el magnate Rupert Murdoch y cómo éste inoculó el sensacionalismo en la narrativa periodística, tendencia que ha marcado las siguientes décadas.
Boyle se suma aquí a la larga tradición del cine sobre periodismo que han construido títulos como Ciudadano Kane, El gran carnaval, Todos los hombres del presidente, Al filo de la noticia o Spotlight. Pero lo hace desde su propio lenguaje: montaje vertiginoso, pulsión musical y una puesta en escena que convierte una redacción de finales de los sesenta en un espacio tan convulso como aquel Edimburgo de heroína, desempleo y desesperanza que retrató hace tres décadas.
Trainspotting según Versus
Coincidiendo con cu presentación en Venecia y con el 30 aniversario de Trainspotting, RNE Audio regresa al universo de Boyle a través del cine y la literatura, recuperando el cara a cara cultural del podcast Versus. El podcast dirigido y presentado por Pablo Tejeda que enfrenta grandes obras literarias con sus adaptaciones cinematográficas que analizó la icónica película de 1996 y el libro de Irvine Welsh que adapta la cinta.
En esta entrega, el periodista y escritor Fernando Navarro, autor de Algo que sirva como luz y Todo lo que importa sucede en las canciones, se mide con Borja Soler, director y guionista de la serie La Ruta. Los dos analizan qué ganó y qué perdió Trainspotting al pasar de la página a la pantalla: desde la estructura fragmentaria y las múltiples voces de la novela de Welsh hasta la decisión de situar a Renton como gran narrador de la película. También examinan su lenguaje callejero, la representación de la adicción, el retrato del Edimburgo más marginal y una banda sonora que hizo inseparables para siempre las imágenes de Boyle de canciones como Born Slippy o Lust for Life.
Treinta años después, mientras Ink demuestra en Venecia que Danny Boyle conserva intacta su energía, Versus vuelve al origen del fenómeno para plantear el debate definitivo: elegir el libro, elegir la película o asumir que, en el caso de Trainspotting, una obra ya no puede entenderse sin la otra.