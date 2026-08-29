Netanyahu condena "enérgicamente" una incursión de colonos israelíes en Cisjordania

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado "enérgicamente" la incursión llevada a cabo este sábado por colonos israelíes en la aldea palestina de Qusra, en Cisjordania ocupada, según hizo saber en un comunicado publicado en sus canales, en una crítica muy poco habitual en el líder hebrero.

"Condeno enérgicamente los actos de violencia criminal cometidos en las aldeas de Qusra y Jalud por un puñado de alborotadores que infringen la ley, causan causan un gran perjuicio a la comunidad judía respetuosa con la ley, obstaculizan la misión del Tsahal (Ejército) en el cumplimiento de sus funciones y perjudican la imagen de Israel en el mundo", asegura el comunicado.

Esta mañana, decenas de colonos israelíes enmascarados y armados atacaron viviendas situadas en los alrededores de la aldea ocupada de Qusra, en Cisjordania. Los colonos rodearon una vivienda palestina y lanzaron piedras mientras siete palestinos quedaban atrapados en su interior, según testigos que citan Reuters y AFP.

El Ejército israelí afirmó que sus tropas tuvieron que intervenir para echar a los atacantes y poner fin a enfrentamientos entre ellos y los residentes, que llegaron a saldarse con varios heridos palestinos.

Netanyahu ha felicitado a las fuerzas israelíes por su actuación, que ha calificado de rápida y eficaz. "Las FDI, el Shin Bet (agencia de inteligencia interior israelí) y la Policía están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el terreno, y espero que las fuerzas del orden arresten a los alborotadores y los lleven ante la justicia lo antes posible", concluyó el mandatario su mensaje.