Netanyahu condena "enérgicamente" una incursión de colonos israelíes en Cisjordania
- El Ejército israelí tuvo que intervenir después de que decenas de colonos hicieran una incursión en la aldea de Qusra
- El primer ministro israelí califica de "albotoradores" a los colonos y asegura que perjudican la imagen del país en el mundo
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado "enérgicamente" la incursión llevada a cabo este sábado por colonos israelíes en la aldea palestina de Qusra, en Cisjordania ocupada, según hizo saber en un comunicado publicado en sus canales, en una crítica muy poco habitual en el líder hebrero.
"Condeno enérgicamente los actos de violencia criminal cometidos en las aldeas de Qusra y Jalud por un puñado de alborotadores que infringen la ley, causan causan un gran perjuicio a la comunidad judía respetuosa con la ley, obstaculizan la misión del Tsahal (Ejército) en el cumplimiento de sus funciones y perjudican la imagen de Israel en el mundo", asegura el comunicado.
Esta mañana, decenas de colonos israelíes enmascarados y armados atacaron viviendas situadas en los alrededores de la aldea ocupada de Qusra, en Cisjordania. Los colonos rodearon una vivienda palestina y lanzaron piedras mientras siete palestinos quedaban atrapados en su interior, según testigos que citan Reuters y AFP.
El Ejército israelí afirmó que sus tropas tuvieron que intervenir para echar a los atacantes y poner fin a enfrentamientos entre ellos y los residentes, que llegaron a saldarse con varios heridos palestinos.
Netanyahu ha felicitado a las fuerzas israelíes por su actuación, que ha calificado de rápida y eficaz. "Las FDI, el Shin Bet (agencia de inteligencia interior israelí) y la Policía están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el terreno, y espero que las fuerzas del orden arresten a los alborotadores y los lleven ante la justicia lo antes posible", concluyó el mandatario su mensaje.
"Investigación abierta"
El Ejército ha asegurado haber confiscado "varios vehículos" de los colonos, sospechosos de haber sido utilizados para desplazarse hasta el lugar, y haberlos entregado a la Policía israelí junto con otras pruebas para la "investigación abierta sobre los hechos", aunque no se llevó a cabo ningún arresto.
Los incidentes se producen mientras continúa el asedio de tres viviendas palestinas en esa localidad por parte de colonos israelíes, que se prolonga ya durante 21 días, según la agencia Wafa.