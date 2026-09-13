Un dron ruso impacta en un tren ucraniano a tan solo dos kilómetros de la frontera polaca sin causar daños personales

Un dron ruso ha impactado en la locomotora de un tren ucraniano que se dirigía a Polonia, a tan solo dos kilómetros de la frontera, aunque nadie ha resultado herido, ha informado este domingo la compañía de ferrocarriles Ukrzaliznitsia.

"Por segundo día consecutivo, el enemigo está atacando los ferrocarriles. Hoy en Volinia, a dos kilómetros de la frontera con Polonia, el enemigo golpeó la locomotora de un tren de pasajeros", ha indicado en Telegram la empresa estatal.

La tripulación del tren pudo ser advertida de la amenaza con antelación y gracias a esto no hubo que lamentar heridos, ha explicado la compañía, que no ha detallado si el tren se hallaba en movimiento o si había sido evacuado en el momento del impacto.

De acuerdo con la compañía polaca PKP Intercity, citada por la agencia de noticias polaca PAP, el tren transportaba a 206 pasajeros y trabajadores en el momento del ataque, que causó un retraso en la frontera de algo más de seis horas. El tren cubría la ruta Varsovia-Kiev.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosniak-Kamysz, ha informado de que uno de los drones empleados la pasada noche por Rusia para atacar Ucrania había impactado a un kilómetro de la frontera polaca, y otro a cinco kilómetros. Según ha informado en la red social X, eran drones de ataque con propulsión a reactor de tipo Geran-5, que sin embargo no llegaron a violar el espacio aéreo polaco.

Ya que se detectaron de madrugada una docena de drones rusos sobre Ucrania occidental, han sido activados aviones militares para proteger en caso de necesidad el espacio aéreo polaco, ha informado el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas.