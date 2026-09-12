Protestas masivas en Alemania contra el auge del ultraderechista AfD, que ganó las elecciones de Sajonia-Anhalt

Las principales ciudades alemanas han sido el escenario de protestas masivas contra el partido partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que ganó las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y tiene opciones de gobernar por primera vez un estado federado.

En Berlín, entre 13.000 y 14.000 personas han salido a la calle en siete marchas diferentes para converger en una concentración central ante el Ayuntamiento, según datos proporcionados a EFE por la policía, que ha desplegado a 1.800 agentes.

Un simpatizante de la AfD confronta a los manifestantes. RALF HIRSCHBERGER/AFP

"Las elecciones de Sajonia-Anhalt tienen que ser un punto de inflexión, si queremos detener a la AfD", ha señalado la plataforma de casi 100 organizaciones, iniciativas ciudadanas y sindicatos que ha convocado las protestas.

"El cordón sanitario se debe mantener y de forma incondicional. Ninguna cooperación con la AfD, en ningún sitio", ha subrayado, en alusión a la negativa del resto de partidos a aliarse con la ultraderecha, aunque en Sajonia-Anhalt la alianza de izquierda populista BSW está negociando una abstención para hacer posible la investidura.

En Düsseldorf, en la populosa región occidental de Renania del Norte-Westfalia, unas 20.000 personas han salido a la calle, según cifras de la policía, mientras que en Hamburgo, las autoridades no han confirmado la cifra de 25.000 manifestantes proporcionada por los organizadores.

Por otra parte, en Leipzig se han manifestado unas 5.000 personas, según los organizadores, mientras que en Múnich, miles de personas han instado al Tribunal Constitucional a estudiar la necesidad de ilegalizar a todos los partidos que están catalogados como casos confirmados o sospechosos de extremismo, una categoría esta última que engloba a la estructura de AfD a nivel federal.