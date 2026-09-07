Elecciones en Sajonia-Anhalt: bulos y falsedades para sembrar dudas sobre la integridad de los comicios

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) se ha impuesto con un 43,8% de los votos en las elecciones de Sajonia-Anhalt, una cita electoral en la que la desinformación ha vuelto a circular por redes. Desde la falsa destrucción de papeletas de AfD al bulo del fraude con votantes muertos que respaldan a la CDU. En VerficaRTVE analizamos las falsedades que han circulado sobre esta cita con las urnas.

La falsa destrucción de papeletas de AfD En redes sociales difunden un vídeo en el que una persona abre tres sobres de voto por correo y tacha con una cruz dos papeletas de sufragio para la formación de ultraderecha AfD. Un mensaje compartido en X el 4 de septiembre adjunta la grabación y afirma en inglés que "los trabajadores electorales se grabaron destruyendo directamente las papeletas que fueron emitidas para el partido populista AfD". Es un bulo. Mensaje que difunde el bulo de la destrucción de papeletas de AfD VerificaRTVE No es un recuento real, es un montaje. La grabación permite constatar que los tres sobres contienen impresos con el nombre y el apellido del mismo hombre. El verificador alemán DW Fact-Check informa de que los sobres y las papeletas del vídeo incumplen la normativa electoral porque carecen de distintivos obligatorios. El grupo de investigación especializado en desinformación rusa Proyecto Gnida atribuye la difusión de esta falsedad a la operación Storm 1516, una campaña desinformativa impulsada por el Kremlin.