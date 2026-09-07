Elecciones en Sajonia-Anhalt: bulos y falsedades para sembrar dudas sobre la integridad de los comicios
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El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) se ha impuesto con un 43,8% de los votos en las elecciones de Sajonia-Anhalt, una cita electoral en la que la desinformación ha vuelto a circular por redes. Desde la falsa destrucción de papeletas de AfD al bulo del fraude con votantes muertos que respaldan a la CDU. En VerficaRTVE analizamos las falsedades que han circulado sobre esta cita con las urnas.
La falsa destrucción de papeletas de AfD
En redes sociales difunden un vídeo en el que una persona abre tres sobres de voto por correo y tacha con una cruz dos papeletas de sufragio para la formación de ultraderecha AfD. Un mensaje compartido en X el 4 de septiembre adjunta la grabación y afirma en inglés que "los trabajadores electorales se grabaron destruyendo directamente las papeletas que fueron emitidas para el partido populista AfD". Es un bulo.
No es un recuento real, es un montaje. La grabación permite constatar que los tres sobres contienen impresos con el nombre y el apellido del mismo hombre. El verificador alemán DW Fact-Check informa de que los sobres y las papeletas del vídeo incumplen la normativa electoral porque carecen de distintivos obligatorios. El grupo de investigación especializado en desinformación rusa Proyecto Gnida atribuye la difusión de esta falsedad a la operación Storm 1516, una campaña desinformativa impulsada por el Kremlin.
El falso fraude de la CDU con votantes muertos
La desinformación en redes también ha afectado a la Unión Cristianodemócrata (CDU), la formación del canciller del país, Friedrich Merz. En redes han difundido que había votantes ya fallecidos registrados para votar por la CDU y también perfiles de muertos que se usaron para respaldar a esta formación. Es falso.
DW Fact-Check ha corroborado que son mensajes sin pruebas que se apoyan en cinco vídeos falsos que suplantan a medios como la BBC y la propia cadena pública alemana. Cada una de las secuencias en las que se acusaba a la CDU de cometer fraude electoral duraba aproximadamente un minuto y se difundía en cuentas sin seguidores y sin apenas publicaciones. Una de las grabaciones afirmaba, por ejemplo, que el reportero del portal web T-Online, Lars Wienand, había "obtenido pruebas de que la CDU intentará manipular las elecciones." Wienand no pronunció dichas declaraciones. El propio periodista se lo confirmó a DW y aseguró a este medio que "no es la primera vez que la desinformación rusa sospechosa ha abusado de mi nombre e imagen." Julia Smirnova, experta en desinformación, encuadra esta falsa tendencia en la campaña rusa de desinformación Matrioska.
El recuento del voto por correo en Halle no empezó antes de tiempo
También se ha publicado en redes sociales que el recuento del voto por correo en la ciudad de Halle empezó antes de que cerraran las urnas a las 18.00 horas. Es falso.
Los mensajes se apoyan en una información errónea que publicó el semanario ZEIT y luego rectificó. Este medio contó el domingo 6 de septiembre a las 15.15 horas en su blog en directo que el recuento del voto postal ya había comenzado, pero luego admitió que había sido un "error". En una nota de corrección aclaró que lo que había empezado era la preparación para el recuento.
En estas elecciones cruciales para el futuro del estado federado de Sajonia-Anhalt han vuelto a circular ampliamente en redes mensajes que tratan de poner en cuestión el sistema de voto por correo de Alemania. Esta tendencia es una narrativa desinformativa recurrente en cada proceso electoral en Europa y en España.
Fuentes
- VerificaRTVE
- DW Fact-Check
- Zeit
- Proyecto Gnida