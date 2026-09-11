Trump cierra la convención republicana haciendo jurar a los presentes que van a ir a votar: "Si no, iréis al infierno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha completado su doble jornada de discursos electoralistas en la inédita convención republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas. Tras prometer el miércoles 5.000 dólares para cada adulto estadounidense si el Partido Republicano gana las elecciones legislativas del 3 de noviembre, este jueves (madrugada del viernes en España) se ha quedado sin fuerzas para dar más anuncios y se ha centrado en rogar al público que vaya a votar "con sus familiares y amigos".

"Si no votáis, iréis al infierno", ha ironizado el mandatario, que ha pedido a los asistentes que levantaran la mano derecha y juraran que saldrían a votar. Ha vuelto a incidir en que una victoria de los demócratas, a los que ahora se refiere como "comunistas" y socialistas", haría caer al país al abismo.

Sobre la polémica promesa del llamado "dividendo Trump", el magnate ha asegurado que podrá cumplirla porque tienen "ganancias de billones" de dólares, sin dar datos específicos que lo avalen. Muchos críticos consideran que es una iniciativa ilegal, porque alienta al voto con dinero como recompensa.

Como ya advirtió al arrancar sus palabras —"no soy capaz de repetirlo"—, tras las casi dos horas de discurso el día anterior, este jueves ha vuelto a insistir en todo su argumentario populista, pero con menos divagaciones. "Estoy cansado de política", ha llegado a reconocer Trump, que como principal razón para votar a los republicanos se ha vuelto a poner a él mismo en la diana: "He cumplido con mis promesas y más (...) Estamos en la edad dorada".

Dentro de su perorata, Trump ha incluido definir al actual EE.UU. como "la superfuerza económica y militar del mundo", con "la frontera más segura" y "el nivel más bajo de criminalidad", que elimina la "mutilación" trans a los menores y evita que "los hombres participen en deportes de mujeres". Ha tachado de fake news de nuevo las noticias sobre que no ha llenado la totalidad de las gradas y ha defendido su actuación en la guerra de Irán, donde ha asegurado con sorna que controlan "el estrecho de Trump" (estrecho de Ormuz).

"Suficiente con la política", ha concluido, antes de dar paso al cantante de ópera Christopher Macchio, al que ha comparado con Luciano Pavarotti.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por el cantante de ópera Christopher Macchio TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump y su bajo índice de popularidad La convención se ha celebrado en un momento difícil para el presidente, en su punto más bajo de popularidad y a menos de dos meses de las elecciones de medio mandato. Según una encuesta del Financial Times/Focaldata, el índice de aprobación de Trump ha bajado hasta el 33%, mientras que la desaprobación supera ampliamente el 57%. La encuesta revela además que su apoyo entre los votantes republicanos ha caído dos puntos, hasta el 72%, un mínimo histórico. 02.23 min Trump y los republicanos buscan el 'casi imposible' de ganar las 'midterms' desde el poder Este escenario de desgaste dificulta la movilización general y complica el panorama para el partido de cara a los comicios, en los que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El partido oficialista controla por pocos escaños la mayoría en el legislativo: 218 escaños en la Cámara Baja, frente a 215 de los demócratas, y 53 en la Cámara Alta versus 47 demócratas y dos independientes, una situación que según las encuestas se revertirá. Históricamente, el partido en el poder pierde escaños en el Congreso, especialmente si el nivel de aprobación de la Administración está por debajo del 50%. Pese a este panorama, Trump ha asegurado que son los demócratas quienes "están temblando" viendo su novedosa convención antes de las midterms (las grandes convenciones de los partidos Republicano y Demócrata suelen celebrarse exclusivamente en los años de elecciones presidenciales, con el objetivo de nominar al candidato definitivo). El Brent se dispara hasta los 107 dólares, mientras los mercados asumen la prórroga del conflicto entre EE.UU. e Irán