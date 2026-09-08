El Consejo de Ministros aprueba medidas fiscales y financieras en favor de las Comunidades Autónomas para apoyar inversiones sostenibles

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley con medidas fiscales y financieras en favor de las Comunidades Autónomas para apoyar inversiones sostenible

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado en rueda de prensa que en 2027 las comunidades recibirán 185.593 millones de euros del sistema de financiación, que son un 78,6% más que en 2018".

El Ejecutivo ha regulado la norma para permitir a las comunidades autónomas con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% --a cierre de 2025-- destinar esos superávit presupuestarios de ejercicios anteriores, a inversiones que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto --en lugar de destinar esos recursos a reducir deuda, como marca ahora la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria--.

Según ha especificado el titular de Hacienda, ocho comunidades se van a beneficiar de estas medidas que supone movilizar casi 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia.

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