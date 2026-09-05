El 'efecto LinkedIn', la presión de la comparación social al presentar el currículum

Cuando Madeleine entró por primera ver en las redes sociales para profesionales, como LinkedIn, se le abrió un mundo de oportunidades pero también de inseguridades: "Dices, es que ella tiene un Grado que no tengo, entonces me hace preguntarme ¿soy válida para este trabajo?".

Relata a RTVE que vio una oferta que le interesaba, pero creyó que los demás perfiles eran mejores: "Me saqué dos cursos más y luego no hacía falta que hiciera esos cursos porque era válida".

El suyo no es un caso aislado. En los últimos siete años los sistemas de selección de personal han cambiado. "La clave de esto es que ahora los procesos son abiertos. Yo puedo ver que es lo que el otro ha presentado y por tanto tengo esa presión de la comparación", explica Guillermo Fouce, doctor en psicología.

Por ello, los profesionales han empezado a sacarle el máximo partido a sus currículums. "Si lo que hago es un listado de responsabilidades o un título que es muy genérico, somos todos iguales, si yo pongo un poco más de énfasis en logros, en éxitos, en resultados, ahí es cuando se consigo un mejor mensaje", indica Guillermo Rademakers, senior manager en la consultora Peoplematters.