Trump llama a las empresas canadienses a mudarse a EE.UU. para evitar los aranceles
- El mandatario ha denunciado que sus vecinos les han estado "estafando durante décadas"
- Ha celebrado que Google Maps ha cambiado el nombre del lago Ontario a lago América en EE.UU.
El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho este domingo un llamado directo a las empresas canadienses que hacen negocios con Estados Unidos a trasladarse al país “inmediatamente”, en medio de las continuas tensiones arancelarias entre los dos vecinos.
"Que todas las empresas canadienses que hacen negocios con Estados Unidos se trasladen a ese país de inmediato. Muchas de ellas se fueron hace años debido a la ineptitud del gobierno estadounidense. ¡Cuando regresen, no habrá aranceles!", ha escrito Trump en un mensaje en su red Truth Social.
"Durante muchos años, Estados Unidos ha estado perdiendo más de 60.000 millones de dólares anuales con Canadá. ¿Por qué? Nuestras empresas, robadas hace mucho tiempo, ahora están regresando a EE.UU. para evitar pagar aranceles. ¡Están haciendo fila, igual que el resto del mundo!," ha asegurado el magnate en un mensaje posterior.
El mandatario ya había dedicado un mensaje este domingo para hablar sobre su vecino: "No quiero nada canadiense. Nos han estado estafando durante décadas, y eso se va a acabar", señaló Trump.
La tensión entre Estados Unidos y Canadá ha ido subiendo de tono en las últimas semanas tras el fracaso de las negociaciones comerciales este mismo mes, que provocó la imposición a partir del 22 de agosto de nuevos aranceles estadounidenses del 50% a diversos bienes canadienses.
Una medida a la que Ottawa va a replicar con la implementación de impuestos aduaneros correspondientes que entrarán en vigor el próximo 8 de septiembre.
El conflicto por el nombre del lago Ontario (o lago América)
También este domingo, Trump ha celebrado que Google Maps ha cambiado el nombre del lago Ontario a lago América para los usuarios de Estados Unidos.
Este cambio de nombre ha sido impuesto por decreto por Donald Trump. "Hemos cumplido con todos los requisitos. Y esto es oficial, con efecto inmediato", dijo al firmar la orden.
Ubicado en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, es uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte, y, ahora, la nueva conquista del presidente estadounidense.
El mandatario se ha burlado de sus vecinos mediante vídeos generados con inteligencia artificial.
The trade war between the United States and Canada has opened a
new front, Lake Ontario or Lake America.
A name change that Donald Trump has imposed because
decree
Located on the border between Canada and the United States, it is one of
the five Great Lakes of North America
And now the US president's latest conquest
Thus, through videos generated with artificial intelligence, Trump has
celebrated it on his social networks.
The answer
The Canadian response was swift.
Ontario has put up a huge billboard with the phrase "Lake Ontario now
and forever"
in English and French
Canadian Prime Minister Mark Carney rejects the change and points out
that the name
The word "original" comes from an indigenous word that is over 400
years old.
It is unacceptable, says the Mowak tribal chief, who does not believe the measure has
social support.
from neither country.
Although in Canada it will still be Lake Ontario, the Google Maps platform
The name has already been changed for users in the United States.
A battle that goes beyond maps.
August 22, the 50% tariffs imposed by the United States on Canada came
On
into effect.
which will respond with similar levies starting September 8.
This is not the first time that
Donald Trump does something like that.
In January 2025, he renamed the Gulf of Mexico as the Golf
of America
La respuesta canadiense no se ha hecho esperar. Ontario ha colocado un enorme cartel con la frase "Lago Ontario: ahora y siempre", en inglés y en francés.
"El presidente Trump puede llamarlo como quiera, pero les aseguro que el resto del mundo siempre lo llamará lago Ontario", ha asegurado el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien en los últimos días se ha erigido como azote destacado del presidente estadounidense.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, rechaza el cambio y recuerda que el nombre original procede de una palabra indígena con más de 400 años de antigüedad que significa "lago hermoso" o "agua brillante".
"Es inaceptable", opina el jefe de la tribu Mohawk, que no cree que la medida cuente con el respaldo social de ninguno de los dos países.
No es la primera vez que Donald Trump hace algo así. En enero de 2025, rebautizó el golfo de México como "golfo de América".