Trump llama a las empresas canadienses a mudarse a EE.UU. para evitar los aranceles

El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho este domingo un llamado directo a las empresas canadienses que hacen negocios con Estados Unidos a trasladarse al país “inmediatamente”, en medio de las continuas tensiones arancelarias entre los dos vecinos.

"Que todas las empresas canadienses que hacen negocios con Estados Unidos se trasladen a ese país de inmediato. Muchas de ellas se fueron hace años debido a la ineptitud del gobierno estadounidense. ¡Cuando regresen, no habrá aranceles!", ha escrito Trump en un mensaje en su red Truth Social.

"Durante muchos años, Estados Unidos ha estado perdiendo más de 60.000 millones de dólares anuales con Canadá. ¿Por qué? Nuestras empresas, robadas hace mucho tiempo, ahora están regresando a EE.UU. para evitar pagar aranceles. ¡Están haciendo fila, igual que el resto del mundo!," ha asegurado el magnate en un mensaje posterior.

El mandatario ya había dedicado un mensaje este domingo para hablar sobre su vecino: "No quiero nada canadiense. Nos han estado estafando durante décadas, y eso se va a acabar", señaló Trump.

La tensión entre Estados Unidos y Canadá ha ido subiendo de tono en las últimas semanas tras el fracaso de las negociaciones comerciales este mismo mes, que provocó la imposición a partir del 22 de agosto de nuevos aranceles estadounidenses del 50% a diversos bienes canadienses.

Una medida a la que Ottawa va a replicar con la implementación de impuestos aduaneros correspondientes que entrarán en vigor el próximo 8 de septiembre.