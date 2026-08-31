El euríbor sigue subiendo y roza el 3% en agosto: las hipotecas variables se encarecerán más de 800 euros al año

El euríbor, la tasa de referencia más usada para calcular el interés de las hipotecas a tipo variable en España, ha cerrado el mes de agosto en el 2,95%, su nivel más alto desde ese mismo mes en 2024, cuando el índice se posicionó en el 3,169%. El dato, pendiente de que lo confirme el Banco de España, supone además un incremento de 84 puntos básicos en el último año, lo que se traduce en una subida de las cuotas hipotecarias para los que revisen ahora de unos 800 euros anuales de media.

La evolución de los últimos meses muestra el camino ascendente para el euríbor, que durante el mes de agosto ha llegado a superar el 3% en sesión diaria. Eso ha llevado a modificar el mercado hipotecario con cada vez más demanda de hipotecas tipo fijo o mixtas.

Qué impacto tendrá en las hipotecas Con la subida del Euríbor al 2,950%, una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% pasará a tener un tipo de interés total del 3,950%. La nueva cuota mensual será de unos 788 euros. Si tomamos como partida agosto de 2025 (cuando el Euríbor estaba en el 2,114%), la cuota es de 720 euros, con los que la mensualidad subirá casi 68 euros al mes (unos 810 euros más al año). Para el que tenga revisión semestral, la última referencia es de febrero de 2026 (con el Euríbor al 2,221%), y la cuota de entorno a los 729 euros, por lo que la mensualidad se incrementará en 59 euros, hasta los 788 (unos 354 euros más al semestre).