Una operación antidroga en A Coruña incauta 1.500 kilos de cocaína, con más de 20 detenidos, incluido un guardia civil

Un operativo conjunto de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera contra el narcotráfico en Muxía, A Coruña, ha decomisado este lunes 1.500 kilos de cocaína y una lancha rápida utilizada supuestamente para su transporte.

Hay más de 20 detenidos, incluido un guardia civil, aunque la cifra podría variar e incrementarse en las próximas horas, con nuevas detenciones según el avance de las actuaciones abiertas, declaradas secretas.

Las actuaciones, que han ido acompañadas del despliegue de un gran dispositivo, están vinculadas con una descarga de droga que habría tenido lugar en la Praia de Arnela.

Durante toda la jornada, el dispositivo ha realizado registros en viviendas, comercios y bajos del concello.

Las detenciones se han producido tanto en Muxía como en otros puntos del área metropolitana de la provincia.