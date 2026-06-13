La Guardia Civil y Marruecos incautan un alijo de 4.777 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar

La Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí han incautado un alijo de 4.777 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar tras una persecución coordinada por mar, tierra y aire a una embarcación semirrígida utilizada presuntamente para el narcotráfico.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la actuación se inició al detectarse una embarcación sospechosa, semirrígida tipo 'go fast', de las habitualmente empleadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, navegando a gran velocidad por aguas del Estrecho cargada con fardos de hachís.

Tras analizar su rumbo y trayectoria, la Guardia Civil activó un dispositivo integrado por medios del Servicio Marítimo y del Servicio Aéreo, mientras sus unidades terrestres permanecían desplegadas para controlar posibles puntos de desembarco en la costa.

Durante la persecución, la embarcación realizaba maniobras evasivas y comenzó a arrojar parte de la carga al mar para aligerar peso, aumentar la velocidad y dificultar la intervención policial. Gracias al apoyo aéreo, los agentes recuperaron 32 fardos de hachís, con un peso aproximado de 1.200 kilos arrojados al mar.