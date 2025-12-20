La Policía Nacional frustra en Málaga un vuelco en una 'guardería' donde se ocultaban casi dos toneladas de hachís

La Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada, presuntamente, en dar vuelcos a otros narcotraficantes en una guardería situada en la localidad de Benalmádena, Málaga, en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís.

En la operación, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como integrantes del grupo especializado en cometer los asaltos, así como el hombre que custodiaba la droga en la vivienda.

Kit de vuelco Además, practicaron cuatro registros domiciliarios en las localidades de Benalmádena, Estepona y Benhavís, en los que la Policía encontró lo que ha denominado un "kit de vuelco", compuesto por un revólver, un lanzadestellos policial, armas de fuego simuladas, inhibidores y detectores de frecuencia, localizadores GPS, pasamontañas, guantes, chalecos reflectantes, bridas y herramientas de apertura. La operación se inició cuando los agentes, que realizaban una investigación sobre este grupo criminal especializado en sustraer sustancia estupefaciente a otros narcotraficantes, se percataron de que estaban planificando un asalto a una vivienda en la que se ocultaban casi dos toneladas de hachís.