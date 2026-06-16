Un muerto en un tiroteo con la Policía en una operación contra el narcotráfico en Pontevedra

Un hombre de 31 años ha muerto este martes en un tiroteo con la Policía que se ha registrado durante un operativo contra el narcotráfico desarrollado en la comarca pontevedresa de O Salnés, según han informado fuentes policiales, que también han confirmado que hay un agente herido.

El suceso se produjo sobre las seis y media de la mañana en las inmediaciones de una vivienda situada en el lugar de Corvillón, en Cambados (Pontevedra), y el fallecido era uno de los investigados en relación con el tráfico de drogas. Según las primeras investigaciones, salió de su vivienda cuando llegaron los agentes, con los que inició un tiroteo, antes de resultar malherido.

La víctima fue trasladada al servicio de urgencias del Hospital do Salnés, donde ingresó con una herida de bala, según ha confirmado el Servizo Galego de Saúde, aunque falleció poco después, durante las primeras atenciones del equipo asistencial.