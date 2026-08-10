Desmantelada en Algeciras una red de blanqueo de capitales de hasta 8,6 millones procedentes del narcotráfico

La Guardia Civil, en colaboración con la Europol, ha desmantelado en Algeciras, Cádiz, una red de blanqueo de capitales utilizada por la organización criminal de narcotraficantes vinculada a los hermanos José Carlos Sánchez Castro y Antonio Jesús Sánchez Castro. Esta red habría ocultado unos beneficios de más 8,6 millones de euros procedentes del tráfico internacional de cocaína, además de otros tres millones de euros que habrían servido para facilitar la puesta en libertad de integrantes de la banda.

La operación "Omnis" ha acabado con 44 personas detenidas, 12 ingresos en prisión provisional y 18 registros domiciliarios en varias provincias españolas y el bloqueo de cuentas, empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la organización.

Los agentes han localizado un entramado de sociedades instrumentales sin actividad real, muchas de ellas sin empleados ni domicilios, que se utilizaban para mover fondos y dificultar su trazabilidad mediante transferencias entre cuentas, operaciones fraccionadas, prestamos no devueltos y movimientos internacionales sin justificación comérciales. También, se han detectado varias operaciones con criptoactivos, empleadas para incrementar la opacidad de los fondos.

Más de tres millones en pagos de fianzas Uno de los principales hallazgos de la investigación ha sido la localización de más de tres millones de euros destinados al pago de fianzas judiciales de miembros de la organización. Los investigadores sostienen que el dinero, de origen presuntamente ilícito, circulaba entre distintas sociedades mediante operaciones simuladas hasta llegar a las cuentas desde las que se efectuaban los ingresos en sede judicial. De esta forma, los fondos procedentes del narcotráfico de cocaína habrían servido para facilitar la puesta en libertad provisional de integrantes de la organización detenidos en operativos anteriores. La operación "Jumita" ejecutada en 2021 acabó con 29 personas detenidas y con la intervención de 1.600 kilos de coca y 16,5 millones de euros. Por su parte, en 2024 tuvo lugar la operación "Goodbye" que concluyó con 22 detenidos y permitió atribuir a la misma organización cinco intentos de introducir 3.400 kilogramos de cocaína a través del Puerto de Algeciras.