Líbano deroga la pena de muerte, un hito inédito en la región

El Parlamento del Líbano ha dado este martes un paso inédito en Oriente Medio. Los legisladores han aprobado una histórica reforma para derogar la pena de muerte, en un hito ampliamente celebrado por las organizaciones de Derechos Humanos y la comunidad internacional.

Las autoridades libanesas técnicamente ya no perpetraban ejecuciones, en virtud de una moratoria de facto impuesta desde el año 2004. La abolición final implica ahora que los reos en el corredor de la muerte —más de 80, según los datos recogidos por Amnistía Internacional— pasan a estar condenados a cadena perpetua, mientras que para los delitos cometidos a partir de la entrada en vigor de estos cambios se introducirá la cadena perpetua agravantes, informa la agencia de noticias oficial.

Amnistía Internacional, que ha celebrado la derogación, incluyó en su último informe anual sobre pena de muerte —correspondiente a 2025— al menos una condena dictada en el Líbano. Hasta ahora, la legislación libanesa reservaba la pena capital para una batería de delitos que incluían, entre otros, el asesinato o la traición.