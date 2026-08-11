Líbano deroga la pena de muerte, un hito inédito en la región
- Con esta reforma, se convierte en el país número 114 en derogar la pena capital
- La ONU, la UE y España celebran la "histórica" votación en el Parlamento libanés
El Parlamento del Líbano ha dado este martes un paso inédito en Oriente Medio. Los legisladores han aprobado una histórica reforma para derogar la pena de muerte, en un hito ampliamente celebrado por las organizaciones de Derechos Humanos y la comunidad internacional.
Las autoridades libanesas técnicamente ya no perpetraban ejecuciones, en virtud de una moratoria de facto impuesta desde el año 2004. La abolición final implica ahora que los reos en el corredor de la muerte —más de 80, según los datos recogidos por Amnistía Internacional— pasan a estar condenados a cadena perpetua, mientras que para los delitos cometidos a partir de la entrada en vigor de estos cambios se introducirá la cadena perpetua agravantes, informa la agencia de noticias oficial.
Amnistía Internacional, que ha celebrado la derogación, incluyó en su último informe anual sobre pena de muerte —correspondiente a 2025— al menos una condena dictada en el Líbano. Hasta ahora, la legislación libanesa reservaba la pena capital para una batería de delitos que incluían, entre otros, el asesinato o la traición.
La ONU y la UE piden que cunda el ejemplo
Naciones Unidas celebra la reforma como "un compromiso poderoso" en favor del "derecho a la vida", teniendo en cuenta además que el Líbano "ha sufrido ataques devastadores y profundas pérdidas y sufrimientos" en estos últimos años, marcados por el cruce de ataques entre la milicia Hizbulá y el Ejército israelí. Ahora, espera que cunda el ejemplo, como apunta el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha instado a otros países de la región a poner fin a esta "práctica inhumana".
También desde la Unión Europea se aplaude este "ejemplo poderoso para otros países", como lo ha descrito la Alta Representante de Política Exterior, Kaja Kallas, en un comunicado emitido en nombre de los Veintisiete. Acredita, en su opinión, "el compromiso del Líbano para respetar, proteger y cumplir el derecho a la vida", en el marco de lo que Kallas ha descrito como una "tendencia global" hacia la abolición.
"Con esta ley, Líbano se convierte en el 114ª país del mundo en abolir la pena de muerte para todo tipo de delitos", ha recordado el Ministerio de Asuntos Exteriores español en un comunicado. El Gobierno de España ve en esta decisión "un hito fundamental para la protección de los derechos humanos en la región", teniendo en cuenta que "la pena de muerte constituye un trato cruel, inhumano y degradante, carente de todo valor disuasorio y cuyo error judicial resulta irreparablemente irreversible".
Francia, uno de los países europeos con mayor vinculación histórica con el Líbano, también ha descrito la derogación como "histórica" y "valiente", en palabras del ministro de Exteriores, Jean-Noel Barrot. "A pesar de los desafíos", el país "conserva una voz singular en la región" y sigue siendo "un ejemplo por su capacidad para defender los valores democráticos y las libertades sobre los que fundamenta su existencia", ha subrayado el jefe de la diplomacia gala en redes sociales.
Amnistía Internacional ha recordado que 54 países aún contemplan en su Código Penal la pena de muerte. La directora de la ONG para la región, Heba Morayef, ha insistido en que "la justicia debe cimentarse en los derechos humanos, no en un castigo irreversible y cruel".