Un tribunal de Siria condena en rebeldía a Bachar al Asad y otros exresponsables del régimen a pena de muerte

El expresidente de Siria Bachar al Asad ha sido este martes condenado en rebeldía por un tribunal de Damasco a pena de muerte junto con otros ocho exresponsables de su régimen, acusados de asesinato premeditado, tortura y crímenes de lesa humanidad.

La sentencia fue emitida durante la novena sesión del juicio en el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, según la agencia de noticias oficial SANA Se trata de la primera condena contra el exmandatario sirio, que huyó a Rusia, por los crímenes cometidos durante el conflicto en su país.

El único de los condenados presente en la sala y que no ha sido juzgado en rebeldía ha sido el que fuera el jefe de la Seguridad Política de Deraa Atef Nayib, primo de Al Asad. El resto están prófugos y entre ellos figuran, aparte de Al Asad, el hermano del expresidente Maher al Asad y el antiguo ministro de Defensa Fahd al Freich.