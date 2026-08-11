España recibe 6.234 millones de euros del sexto desembolso de los fondos de recuperación europeos

Bruselas ha aprobado el pago de 6.234 millones a España correspondientes al sexto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La partida incluye 4.962 millones de euros en transferencias, 1.008 en préstamos y otros 265 pendientes de la quinta solicitud.

Con este ingreso, España ha recibido 78.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, aprobados en 2021 como escudo contra los daños económicos de la pandemia de la Covid-19. Este importe representa el 76,5% del total de los 102.000 millones de los fondos asignados a España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha subrayado que este ingreso se ha recibido tras cumplir España con 338 hitos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el 60% del conjunto de compromisos incluidos en el plan.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado que, con este desembolso, España acumula ya 78.000 millones de euros, lo que demuestra, a su juicio, que el país "cumple y sigue avanzando en la transformación y modernización de nuestra economía".

El Ejecutivo presentó la sexta solicitud el 3 de marzo con propuestas de reformas e inversiones en ámbitos como la construcción de vivienda, la sanidad, la movilidad sostenible o la digitalización de la red ferroviaria.

Tres objetivos quedan pendientes de pago En el tintero han quedado tres objetivos vinculados a inversiones en la formación profesional bilingüe, los servicios de teleasistencia así como proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas. Bruselas no ha podido concluir durante el mes de julio si se habían cumplido estos hitos al plantearse dudas sobre los mecanismos utilizados para supervisar si su ejecución era la correcta. No obstante, la Comisión ya ha dado el visto bueno a una evaluación preliminar positiva a esta revisión que, ahora sí, incorpora los ajustes negociados con Bruselas para precisar los elementos de verificación a aplicar a estos tres objetivos y lograr su examen definitivo. El Gobierno ha modificado además la redacción de 121 hitos y 101 medidas del plan español para facilitar tanto su ejecución como su evaluación en la última etapa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 01.45 min Sánchez anuncia que el Gobierno usará los fondos europeos para un plan de inversiones y reformas de 150.000 millones de euros