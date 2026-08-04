El Gobierno colocará en Melilla barreras de contención en el mar similares a las de Ceuta
- Serán muy similares a las instaladas recientemente, aunque "adaptadas" a las necesidades y la realidad de Melilla
- La Guardia Civil explica que había "un proceso de estudio conjunto" para las dos ciudades, pero Ceuta era la "prioridad"
El Gobierno está trabajando en la instalación de "elementos de contención" en el mar en Melilla, al igual que ha hecho en Ceuta con la barrera flotante, aunque "adaptados" a las necesidades y la realidad de Melilla.
En rueda de prensa, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado de que la Guardia Civil está trabajando "intensamente" en ello "desde el primer momento" que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar rechazos en frontera a los migrantes que intentan entrar a Ceuta y Melilla por mar.
El coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Jesús Rueda, también presente en la comparecencia, ha explicado que había "un proceso de estudio conjunto" para las dos ciudades autónomas, pero "Ceuta era la máxima prioridad por el volumen y la entidad del desafío que había que afrontar".
Sentencia del Tribunal Supremo
El Gobierno defiende que el origen de la crisis de Melilla hay que buscarlo en la interpretación torticera que las mafias han hecho de una sentencia publicada por el Tribunal Supremo a principios de julio. El fallo judicial ratifica dos sentencias previas que establecen que no se puede devolver en caliente a los inmigrantes que llegan a nado o en una embarcación y que esta medida sólo puede aplicarse a "aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas".
Una posible solución, según la propia sentencia, era colocar elementos en el mar que pudiesen equipararse a las fronteras terrestres. Posibilidad a la que se ha abierto el Gobierno, instalando las barreras flotantes.