El Gobierno colocará en Melilla barreras de contención en el mar similares a las de Ceuta

El Gobierno está trabajando en la instalación de "elementos de contención" en el mar en Melilla, al igual que ha hecho en Ceuta con la barrera flotante, aunque "adaptados" a las necesidades y la realidad de Melilla.

En rueda de prensa, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado de que la Guardia Civil está trabajando "intensamente" en ello "desde el primer momento" que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar rechazos en frontera a los migrantes que intentan entrar a Ceuta y Melilla por mar.

El coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Jesús Rueda, también presente en la comparecencia, ha explicado que había "un proceso de estudio conjunto" para las dos ciudades autónomas, pero "Ceuta era la máxima prioridad por el volumen y la entidad del desafío que había que afrontar".