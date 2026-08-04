Estados Unidos revoca el visado a la embajadora de Brasil en respuesta a los desaires de Lula a sus diplomáticos

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado este martes el visado a la embajadora de Brasil Maria Luiza Ribeiro Viotti, en represalia por la tardanza por parte de las autoridades brasileñas de dar el visto bueno al embajador designado por Washington para ir a Brasilia y a varios desaires a diplomáticos estadounidenses.

Un responsable de alto rango del Departamento de Estado, citado por medios de comunicación estadounidenses, ha aclarado que la medida no significa que el Gobierno de EE.UU. haya declarado persona "non grata" a Ribeiro Viotti y que la cancelación de su visado no equivale a echarle del país.

La fuente ha indicado que la revocación del visado es una "acción recíproca" por el retraso de Brasil en conceder permiso a Daniel Perez, el legislador estatal de Florida elegido por la Administración de Trump para que sea embajador de EE.UU. en Brasilia, que se produce en un contexto de "varias disputas diplomáticas en el último año", como la denegación del visado para viajar a Brasil de varios responsables estadounidenses.