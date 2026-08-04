Estados Unidos revoca el visado a la embajadora de Brasil en respuesta a los desaires de Lula a sus diplomáticos
- Brasil ha retrasado la aprobación del embajador designado por Trump en Brasilia
- EE.UU. afirma que la revocación del visado a la diplomática no es una expulsión
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado este martes el visado a la embajadora de Brasil Maria Luiza Ribeiro Viotti, en represalia por la tardanza por parte de las autoridades brasileñas de dar el visto bueno al embajador designado por Washington para ir a Brasilia y a varios desaires a diplomáticos estadounidenses.
Un responsable de alto rango del Departamento de Estado, citado por medios de comunicación estadounidenses, ha aclarado que la medida no significa que el Gobierno de EE.UU. haya declarado persona "non grata" a Ribeiro Viotti y que la cancelación de su visado no equivale a echarle del país.
La fuente ha indicado que la revocación del visado es una "acción recíproca" por el retraso de Brasil en conceder permiso a Daniel Perez, el legislador estatal de Florida elegido por la Administración de Trump para que sea embajador de EE.UU. en Brasilia, que se produce en un contexto de "varias disputas diplomáticas en el último año", como la denegación del visado para viajar a Brasil de varios responsables estadounidenses.
El visado será restablecido si Brasil da luz verde a Perez
El responsable del Departamento de Estado ha agregado que el visado de la embajadora brasileña será restablecido de inmediato una vez que Brasil dé luz verde a Perez.
"Este asunto en concreto se centra en el hecho de que tenemos un nominado a embajador altamente cualificado, y creemos que el Gobierno de Brasil nos debe una respuesta rápida y positiva a nuestra solicitud", ha puntualizado la fuente.
El mes pasado, Brasil denegó el visado para varios responsables de la oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, alegando que la visita tenía el objetivo de socavar el sistema electoral del país, antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de octubre en el país, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará su cuarto mandato frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2023), aliado de Trump y que cumple 27 años de arresto domiciliario por el intento de golpe de Estado para perpetuarse en el poder tras perder los comicios de 2022 ante el progresista Lula.
Después, Brasilia ha demorado durante semanas la concesión de un visado a Perez, muy próximo al secretario de Estado, Marco Rubio, y que fue nominado por Trump el 1 de junio.
Durante algún tiempo, Trump y Lula mantuvieron una relación tortuosa, ya que el brasileño se ha opuesto a estadounidense en muchas de sus políticas, especialmente en el continente en lo que respecta a Venezuela y Cuba, a lo que se suma el respaldo del republicano a Jair Bolsonaro y la imposición de aranceles a Brasil.
En los últimos meses, parecía que la relación había pasado a una etapa más pragmática y constructiva, con un cierto acercamiento, especialmente tras la última visita de Lula a la Casa Blanca en mayo pasado, aunque algunos funcionarios brasileños la han descrito como "una turbulencia controlada".