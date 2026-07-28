Johnson & Johnson pagará una multa histórica de 5.500 millones de dólares para zanjar las demandas contra su talco

La multinacional Johnson & Johnson quiere pasar página y ha anunciado que pagará 5.500 millones de dólares (unos 4.839 millones de euros) para resolver las casi 76.000 denuncias en juzgados estadounidenses que sostienen que su talco para bebés y otros productos relacionados contenían amianto, lo que les provocó cáncer de ovario.

J&J prevé pagar 3.000 millones en 2027 y desembolsar el resto de pagos en 2028. Sin embargo, el valor total del acuerdo podría ser superior según el número de personas que, finalmente, se adhieran. Chris Seeger, uno de los abogados que ha participado en la negociación del acuerdo, cree que la multinacional podría llegar a pagar "7.000 millones o más" porque el pacto establece importes específicos a las reclamaciones por cáncer de ovario, pero "no establece un límite máximo" al desembolso total de la compañía.

Con este acuerdo histórico, el gigante farmacéutico quiere acabar con este capítulo legal que le persigue desde hace años. Las compensaciones recaerían en los 69.000 casos pendientes de resolución en un tribunal federal de Nueva Jersey (estado de Nueva York, EE.UU.) así como en el resto de denuncias que instruyen otros juzgados estatales.

Los despachos de abogados que representan a los demandantes han avalado la propuesta. Fuentes de estos bufetes han asegurado que se trata de "una buena resolución" a una batalla judicial que empezó hace una década.

Para que el acuerdo prospere, el 95% de los denunciantes ha de aceptarlo. Luego, tiene que ser aprobado por el juez que instruye el litigio federal.

J&J mantiene su inocencia, pero quiere "dejar este asunto atrás" En un comunicado, J&J ha defendido la calidad de sus productos y ha mostrado su confianza en que la justicia hubiese terminado por darle la razón si hubiera decidido llegar hasta el final. "Aunque confíamos en que la compañía se habría impuesto si el litigio hubiese continuado, como ha ocurrido en la gran mayoría de los casos juzgados hasta la fecha, esta resolución permite dejar este asunto atrás", ha afirmado. Ha remarcado que este acuerdo libera a la multinacional para "seguir centrada en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salvan vidas". Hace unos días, un juez federal dio la razón a J&J y puso en duda la capacidad de los demandantes para demostrar que su talco fue la causa directa de su cáncer de ovarios. La farmacéutica siempre han sostenido que su polvo para bebés es seguro y no contenía amianto. No obstante, la empresa dejó de venderlo en EE.UU. en 2020 y lo sustituyó por un producto elaborado a partir de almidón de maíz. A este acuerdo, si finalmente lo aprueba el juez, solo se podrán acoger las reclamaciones ya presentadas.