Burnham estrena el Downing Street del norte en Manchester dentro de su plan de descentralización del poder

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha celebrado este viernes una reunión de su Gobierno en su nueva oficina del norte del Reino Unido, en Manchester, dentro del proceso de descentralización que ha prometido que llevará a cabo en el país. Burnham, que antes de convertirse en primer ministro el lunes era alcalde de Manchester desde 2017, lleva desde este jueves trabajando en esta segunda sede del Gobierno, bautizada como "Número 10 Norte", en referencia al número 10 de Downing Street en Londres, donde se encuentra su residencial oficial.

Las nuevas oficinas se ubican en la Heron House, un edificio frente al Ayuntamiento de Manchester que alberga también despachos del GCHQ (Cuartel General de Comunicación del Gobierno), una de las tres agencias de inteligencia del Reino Unido junto con el MI5 y el MI6. Allí, Burnham tiene previsto trasladarse todas las semanas para abordar algunas cuestiones del Gobierno para que "las decisiones sobre el futuro económico del país no sean tomadas exclusivamente en Westminster", ha dicho su Ejecutivo.

De hecho, algunos de sus ministros trabajarán de manera habitual desde el "Número 10 Norte", como la titular de Educación, Lucy Powell, y la jefa de Gabinete, Louise Haigh, a las que está previsto que se sumen 300 funcionarios de aquí a finales de año.

Burnham recupera el Consejo Económico Nacional En esta línea, Burnham presidente es viernes desde la nueva seda la primera reunión del Consejo Económico Nacional, un órgano recuperado por el nuevo líder laborista, que fue creado en 2008 por entonces primer ministro, Gordon Brown, para dar respuesta a los retos económicos del Reino Unido. A su llegada al "Número 10 Norte", Burham ha afirmado este viernes que este es el mejor día de su vida, en unas palabras que ha dedicado al personal que trabaja desde estas oficinas. "No puedo decirles lo orgulloso que estoy de este momento. Creo que puede ser el mejor día de mi vida, no bromeo, sé que piensan que estoy bromeando, pero no lo estoy", ha dicho el primer ministro, quien ha destacado que con este gesto se cierra un círculo para él. "Hace casi 35 años que dejé esta ciudad como un joven recién graduado que no podía encontrar trabajo en la ciudad. Estaba en muy mal estado en aquella época, es justo decirlo, los (años) 80 habían dado paso a los 90, no había mucho". "Esa es una experiencia que nunca he olvidado, la gente de mi generación que creció aquí, y es cierto que ocurría en lugares de todo el país: para progresar en la vida había que marcharse de donde uno estaba porque no había oportunidades", ha recordado. Como ha resumido, la iniciativa consiste en "poner el poder en todos los códigos postales". Esta ha sido una de sus promesas desde que se postuló para suceder como único candidato al ahora ex primer ministro Keir Starmer, quien dimitió tras los malos resultados electorales en los comicios locales y regionales del pasado mayo, en las que los laboristas perdieron más de 1.400 concejales. Burnham se convierte en primer ministro del Reino Unido y promete los mayores cambios en 40 años Burnham quiere que algunas de las operaciones que se llevan a cabo desde Downing Street se realicen de manera compartida desde la sede de Machester, en concreto las referidas a la vivienda, la reindustrialización y la reforma de los servicios como la electricidad o el agua. Su intención es cambiar la estructura financiera del país concediendo a las comunidades locales un mayor control sobre cosas que afectan a su día a día, como la vivienda, los servicios, el transporte o la educación, aunque todavía tiene que explicar cómo dotará de fondos este proyecto. Dentro de esta estrategia de Gobierno, Burnham ha prometido también descentralizar el poder en Escocia.