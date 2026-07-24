Burnham estrena el Downing Street del norte en Manchester dentro de su plan de descentralización del poder
- El primer ministro británico planea trasladarse a la nueva sede todas las semanas
- Burnham quiere que el poder esté en "todos los códigos postales"
El primer ministro británico, Andy Burnham, ha celebrado este viernes una reunión de su Gobierno en su nueva oficina del norte del Reino Unido, en Manchester, dentro del proceso de descentralización que ha prometido que llevará a cabo en el país. Burnham, que antes de convertirse en primer ministro el lunes era alcalde de Manchester desde 2017, lleva desde este jueves trabajando en esta segunda sede del Gobierno, bautizada como "Número 10 Norte", en referencia al número 10 de Downing Street en Londres, donde se encuentra su residencial oficial.
Las nuevas oficinas se ubican en la Heron House, un edificio frente al Ayuntamiento de Manchester que alberga también despachos del GCHQ (Cuartel General de Comunicación del Gobierno), una de las tres agencias de inteligencia del Reino Unido junto con el MI5 y el MI6. Allí, Burnham tiene previsto trasladarse todas las semanas para abordar algunas cuestiones del Gobierno para que "las decisiones sobre el futuro económico del país no sean tomadas exclusivamente en Westminster", ha dicho su Ejecutivo.
De hecho, algunos de sus ministros trabajarán de manera habitual desde el "Número 10 Norte", como la titular de Educación, Lucy Powell, y la jefa de Gabinete, Louise Haigh, a las que está previsto que se sumen 300 funcionarios de aquí a finales de año.
Burnham recupera el Consejo Económico Nacional
En esta línea, Burnham presidente es viernes desde la nueva seda la primera reunión del Consejo Económico Nacional, un órgano recuperado por el nuevo líder laborista, que fue creado en 2008 por entonces primer ministro, Gordon Brown, para dar respuesta a los retos económicos del Reino Unido.
A su llegada al "Número 10 Norte", Burham ha afirmado este viernes que este es el mejor día de su vida, en unas palabras que ha dedicado al personal que trabaja desde estas oficinas.
"No puedo decirles lo orgulloso que estoy de este momento. Creo que puede ser el mejor día de mi vida, no bromeo, sé que piensan que estoy bromeando, pero no lo estoy", ha dicho el primer ministro, quien ha destacado que con este gesto se cierra un círculo para él. "Hace casi 35 años que dejé esta ciudad como un joven recién graduado que no podía encontrar trabajo en la ciudad. Estaba en muy mal estado en aquella época, es justo decirlo, los (años) 80 habían dado paso a los 90, no había mucho".
"Esa es una experiencia que nunca he olvidado, la gente de mi generación que creció aquí, y es cierto que ocurría en lugares de todo el país: para progresar en la vida había que marcharse de donde uno estaba porque no había oportunidades", ha recordado.
Como ha resumido, la iniciativa consiste en "poner el poder en todos los códigos postales". Esta ha sido una de sus promesas desde que se postuló para suceder como único candidato al ahora ex primer ministro Keir Starmer, quien dimitió tras los malos resultados electorales en los comicios locales y regionales del pasado mayo, en las que los laboristas perdieron más de 1.400 concejales.
Burnham quiere que algunas de las operaciones que se llevan a cabo desde Downing Street se realicen de manera compartida desde la sede de Machester, en concreto las referidas a la vivienda, la reindustrialización y la reforma de los servicios como la electricidad o el agua. Su intención es cambiar la estructura financiera del país concediendo a las comunidades locales un mayor control sobre cosas que afectan a su día a día, como la vivienda, los servicios, el transporte o la educación, aunque todavía tiene que explicar cómo dotará de fondos este proyecto. Dentro de esta estrategia de Gobierno, Burnham ha prometido también descentralizar el poder en Escocia.
Uno de los países europeos más centralistas
El Reino Unido es uno de los países más centralistas de Europa. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo el 5 % de los impuestos fue recaudado por los ayuntamientos británicos en 2024, frente a sitios como Francia, considerados también muy centralistas, que recaudó el 14 % (en España fue de casi el 24 %).
En una columna de opinión del propio Burnham, publicada el jueves en el diario The Guardian, el primer ministro insistió en que el país ha tomado en los últimos 40 años una serie de decisiones "incorrectas" y recordó que en la década de los 80 el poder político fue centralizado, el económico fue privatizado y hubo una desindustrialización, durante el mandato de la primera ministra Margaret Thatcher (1979-1990), a la que no nombró expresamente. "Muchos de los lugares más afectados no se han recuperado desde entonces y todavía están en declive, no han sido capaces de darle la vuelta a las cosas porque simplemente no tienen el poder de hacerlo", reflexionó el político, en unas palabras muy similares a las que pronunció el lunes cuando se convirtió en primer ministro tras aceptar el encargo del rey Carlos III de formar Gobierno.
"Esta sensación de abandono -agregó- ha subyacido en la política cada vez más conflictiva que ha azotado a Gran Bretaña en los últimos tiempos".
Por ello, considera que es "crucial" solucionar ese problema para la cohesión del país.
Existen precedentes de descentralización en el Reino Unido en el pasado, como la creación de los Parlamentos de Escocia y Gales en 1999, aunque no tuvieron el éxito que se esperaba. Tampoco es la primera vez que un primer ministro trabaja desde una localización diferente a Londres, ya que Rishi Sunak, que fue jefe del Ejecutivo entre 2022 y 2024, acudía los viernes a la oficina del Tesoro en Darlington, en el condado de Durham, pero por motivos de seguridad no lo publicitó en su día.
El urbanista Mark Tewdwr-Jones, profesor de Ciudades y Regiones del University College de Londres, advertía en un artículo publicado el pasado 10 de julio en el medio 'The Conversation' de que no basta con crear nuevas estructuras de Gobierno para que la descentralización tenga éxito, ya que lo que se necesita es un proceso de renovación democrática.
"La gente tiene su propia visión sobre cómo sus ciudades y regiones están cambiando. Están al tanto de la necesidad de una renovación económica y de mejores viviendas. Quiere mejores infraestructuras, desde nuevas estaciones de ferrocarril a instalaciones sanitarias. Conocen estos temas porque viven a diario con carencias, pero tienen pocas maneras de hablar con sus Gobiernos sobre ellos", resumió.