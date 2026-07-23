El Gobierno reúne a las comunidades para hacer balance de la regularización de migrantes

El Gobierno reúne a las comunidades autónomas para analizar el proceso de regularización de migrantes puesto en marcha recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez y cuyo plazo venció a finales de junio con un total de 1.174.978 peticiones, con más de 600.000 ya admitidas a trámite.

Un asunto que generó las críticas por parte del PP y de algunas comunidades que solicitaron al Ejecutivo mayo coordinación e información.

Incluso la Comunidad Valenciana y Aragón llevaron al Tribunal Supremo este proceso pidiendo su suspensión, que finalmente fue rechazada por el alto tribunal, que descartó llevar a la justicia europea esta regularización.

El Supremo respaldó así la estructura general del Reglamento de Extranjería aunque sí introdujo importantes cambios al estimar parcialmente el recurso presentado por varias organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes. Así, anuló diversos preceptos del texto reglamentario por considerarlos contrarios al ordenamiento jurídico, referentes a la protección de los menores extranjeros, la reagrupación familiar, el reconocimiento de vínculos familiares constituidos en el extranjero, el régimen de residencia de familiares de españoles, el arraigo y los derechos de los solicitantes de protección internacional.

Casi un mes después de que se cerrase ese plazo para que los migrantes que viven en España sin papeles desde antes del 1 de enero de 2026 regularicen su situación se reúne la XIV Conferencia Sectorial de la Inmigración, la quinta en esta legislatura, bajo la presidencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y en la que participarán los consejeros del ramo de las comunidades y ciudades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).