Gamarra cree que la declaración de Martínez "dinamita" al Gobierno: "¿Tráfico de influencias sobre quién?"

El mismo día en que Julio Martínez Martínez declara ante el juez y tras el escrito que el que fuera amigo de Rodríguez Zapatero señala directamente al expresidente como la persona que "marcaba los pasos", la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado que "el día a día lo marca la corrupción", hasta el punto de que la agenda política del Gobierno "se ha sustituido por una agenda judicial".

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a Las Mañanas de Radio Nacional, donde ha insistido en la necesidad de un "cambio de página" y una "regeneración que nos permita afrontar los problemas de la gente".

Preguntada por la declaración del accionista mayoritario de Análisis Relevante ante el juez Calama, este martes, Gamarra ve evidente que "va a autoinculparse y esto señala directamente a Zapatero". Y ha continuado, "estamos hablando de un delito de tráfico de influencias", que "apela al Gobierno".

"Aquí ya no estamos hablando de valoraciones", ha insistido, sino de "un procedimiento penal". Algo que, "dinamita" al actual Ejecutivo, porque "se está confesando que se pagó un peaje, presuntamente de un 1% a un expresidente del Gobierno en un rescate que todos sabemos que nunca debió producirse". Un rescate, decía, "a una aerolínea que nadie conocíamos en España porque nadie habíamos volado en ella ni hemos volado en ella hasta que es rescatada curiosamente por el gobierno de Pedro Sánchez".

Gamarra pide responsabilidades políticas Aunque la popular ha recordado que hay unas "responsabilidades penales que se están dirimiendo en la Audiencia Nacional", también hay "responsabilidades políticas y explicaciones públicas que no tenemos los españoles". Gamarra ha insistido en que Zapatero fue "el primer militante del sanchismo" y dos meses después sigue "sin explicarle a los españoles de dónde han salido esas joyas" que se encontraron durante el registro de su despacho, y que los peritos valoraron en 1,3 millones de euros. "Evidentemente no pueden ser de una herencia", ha insistido, aunque su normalidad "siendo defendidas su en el círculo más cercano de Pedro Sánchez". La Abogacía del Estado se persona en nombre de Hacienda en la investigación sobre las joyas incautadas a Zapatero Por todo ello, Gamarra pide responsabilidades al ejecutivo y critica a Pedro Sánchez, que "lejos de asumir responsabilidad se permite la desvergüenza de hablarnos a los españoles de integridad pública: "Pedir responsabilidades políticas es lo mínimo que se puede pedir".