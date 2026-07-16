El Supremo rechaza la denuncia de Vito Quiles contra Patxi López por delito de odio
- El Alto Tribunal considera que las manifestaciones del diputado están protegidas por la libertad de expresión
- La resolución concluye que las frases no cumplen los requisitos legales para ser constitutivas de amenazas
La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la denuncia presentada por el agitador ultra Vito Quiles contra el diputado del PSOE Patxi López. Le acusaba por presuntos delitos de amenazas, coacciones y odio, derivados de unas declaraciones realizadas el pasado 24 de marzo en la Sala de Prensa del Congreso de los Diputados.
Según la denuncia, López se dirigió a Quiles con expresiones como "eres basura", "gente como tú es auténtica basura" y "no vas a volver a estar en el Congreso, y yo me voy a encargar y pronto te va a llegar tu merecido".
En el auto, el Tribunal Supremo sostiene que, aunque las declaraciones no están amparadas por la inmunidad parlamentaria, fueron realizadas en un contexto político y de debate público entre el diputado y el periodista. Por ello, considera que, pese a tratarse de expresiones "excesivas" tanto por su contenido como por su forma, quedan protegidas por el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Asimismo, la Sala descarta que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de un delito de amenazas. La resolución señala que las manifestaciones atribuidas a Patxi López hacen referencia a la intención de promover actuaciones para impedir el acceso del agitador ultra al Congreso, mediante vías legales. Por lo que, a juicio del Tribunal, no implica el anuncio de un mal ilícito, requisito necesario para apreciar este tipo penal, ni siquiera en su modalidad de delito leve.
La jueza retira la orden de detención a Vito
Quiles afronta varias causas judiciales por presuntos delitos relacionados con injurias y calumnias, difusión de datos personales y delitos contra el honor. También fue denunciado por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntamente acosarle a las puertas de un restaurante, una causa que fue archivada provisionalmente.
Entre los procedimientos que siguen abiertos figuran los relacionados con la difusión del domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; la atribución falsa de delitos graves al secretario general de FACUA, Rubén Sánchez; y un presunto delito contra el honor de un funcionario de Hacienda.
En el marco de este último procedimiento, la magistrada Rosa María Freire, del juzgado de instrucción de Plaza Castilla, en Madrid, dictó una orden de detención después de que el agitador ultra no compareciera ante dos citaciones judiciales. La magistrada ha dejado ahora sin efecto esa orden tras su asistencia voluntaria a los juzgados. Quiles ha sido citado a declarar como querellado el próximo 20 de julio, con la advertencia de que una nueva incomparecencia injustificada podría conllevar de nuevo su detención.