El Supremo rechaza la denuncia de Vito Quiles contra Patxi López por delito de odio

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la denuncia presentada por el agitador ultra Vito Quiles contra el diputado del PSOE Patxi López. Le acusaba por presuntos delitos de amenazas, coacciones y odio, derivados de unas declaraciones realizadas el pasado 24 de marzo en la Sala de Prensa del Congreso de los Diputados.

Según la denuncia, López se dirigió a Quiles con expresiones como "eres basura", "gente como tú es auténtica basura" y "no vas a volver a estar en el Congreso, y yo me voy a encargar y pronto te va a llegar tu merecido".

En el auto, el Tribunal Supremo sostiene que, aunque las declaraciones no están amparadas por la inmunidad parlamentaria, fueron realizadas en un contexto político y de debate público entre el diputado y el periodista. Por ello, considera que, pese a tratarse de expresiones "excesivas" tanto por su contenido como por su forma, quedan protegidas por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Asimismo, la Sala descarta que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de un delito de amenazas. La resolución señala que las manifestaciones atribuidas a Patxi López hacen referencia a la intención de promover actuaciones para impedir el acceso del agitador ultra al Congreso, mediante vías legales. Por lo que, a juicio del Tribunal, no implica el anuncio de un mal ilícito, requisito necesario para apreciar este tipo penal, ni siquiera en su modalidad de delito leve.