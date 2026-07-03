La jueza deja sin efecto la orden de detención contra Vito Quiles y le cita a declarar el 20 de julio

La magistrada Rosa María Freire, del juzgado de instrucción de Plaza Castilla, en Madrid, ha dejado sin efecto la orden de detención lanzada el pasado lunes contra el agitador ultra Vito Quiles, y le ha citado a declarar el próximo 20 de julio a las 12:45 horas del medio día. Así se desprende de la providencia, a la que ha tenido acceso RTVE, en la que la jueza reconoce la "disposición del querellado a comparecer ante este órgano judicial".

La juez, que advierte que "una nueva incomparecencia injustificada podrá dar lugar a su detención", se aviene a la petición del propio Quiles, que a través de su defensa ha manifestado, en otro escrito al que ha tenido acceso RTVE, su disposición a acudir ante la juez.

En ese texto, la letrada defensora manifiesta que su defendido tuvo conocimiento de la existencia de un proceso penal "a través de distintos medios de comunicación". Destaca, por tanto, que su defendido compareció el jueves "de forma absolutamente voluntaria" y con el propósito de "conocer el contenido del procedimiento y ponerse a disposición" del órgano judicial.

La abogada de Quiles asegura que si, como "aparentemente" se indica, "hubieran existido intentos previos de citación", no llegaron a conocimiento de Quiles ni su letrada.

Por eso, solicita al tribunal que deje sin efecto "cualquier orden de búsqueda, detención y presentación", ya que considera esa medida "innecesaria y desproporcionada", y pide que esa circunstancia se comunique a las autoridades policiales y señale fecha y hora para una "comparecencia voluntaria".