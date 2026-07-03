La jueza deja sin efecto la orden de detención contra Vito Quiles y le cita a declarar el 20 de julio
- La defensa de Quiles solicitó que se levantase la orden de detención contra el agitador ultra
- El lunes se lanzó la orden de detención tras haber desatendido a citaciones judiciales
La magistrada Rosa María Freire, del juzgado de instrucción de Plaza Castilla, en Madrid, ha dejado sin efecto la orden de detención lanzada el pasado lunes contra el agitador ultra Vito Quiles, y le ha citado a declarar el próximo 20 de julio a las 12:45 horas del medio día. Así se desprende de la providencia, a la que ha tenido acceso RTVE, en la que la jueza reconoce la "disposición del querellado a comparecer ante este órgano judicial".
La juez, que advierte que "una nueva incomparecencia injustificada podrá dar lugar a su detención", se aviene a la petición del propio Quiles, que a través de su defensa ha manifestado, en otro escrito al que ha tenido acceso RTVE, su disposición a acudir ante la juez.
En ese texto, la letrada defensora manifiesta que su defendido tuvo conocimiento de la existencia de un proceso penal "a través de distintos medios de comunicación". Destaca, por tanto, que su defendido compareció el jueves "de forma absolutamente voluntaria" y con el propósito de "conocer el contenido del procedimiento y ponerse a disposición" del órgano judicial.
La abogada de Quiles asegura que si, como "aparentemente" se indica, "hubieran existido intentos previos de citación", no llegaron a conocimiento de Quiles ni su letrada.
Por eso, solicita al tribunal que deje sin efecto "cualquier orden de búsqueda, detención y presentación", ya que considera esa medida "innecesaria y desproporcionada", y pide que esa circunstancia se comunique a las autoridades policiales y señale fecha y hora para una "comparecencia voluntaria".
La orden de detención se impuso por incomparecencia
El lunes, el agitador ultra, implicado en diversos actos de acoso a líderes políticos y periodistas, fue puesto en búsqueda y captura tras haber desatendido varias citaciones judiciales.
Quiles acumula varios procesos judiciales por desobediencia, grabaciones ilegales e infracciones cometidas en sede parlamentaria, por la que se le retiró temporalmente su acreditación. Ha protagonizado, además, diversos altercados con representantes políticos y periodistas parlamentarios. Además ha sido denunciado por acoso por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y por la periodista Sarah Santaolalla, aunque ambas demandas han sido archivadas provisionalmente.
Además, fue citado por la justicia tras difundir, en la red social X, datos del domicilio privado de la exministra de vivienda y presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor.