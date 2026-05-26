El Congreso retira tres meses la acreditación de prensa al agitador ultra Vito Quiles
- La mesa del Congreso de los Diputados sanciona también al activista Bertrand Ndongo
- Se trata de la sanción más alta propuesta por el letrado instructor
La Mesa del Congreso ha acordado, con los votos de PSOE y Sumar, retirar durante tres meses la acreditación de prensa al agitador ultra Vito Quiles, que ya estaba suspendido cautelarmente. Ahora la sanción es firme, por haber incurrido en "una doble infracción grave". Se ha acordado con los votos de PSOE y PP, y es la máxima que proponía el letrado instructor.
La mesa de la Cámara Baja ha adoptado la decisión tras analizar los informes del letrado instructor sobre los primeros expedientes que les abrieron a Vito Quiles y Ndongo. En el caso de Quiles, la sanción se produce por haber grabado y publicado en redes sociales unas imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin contar con la correspondiente autorización. Aunque según el letrado, no se puede demostrar la infracción, el instructor ha visto una doble infracción grave.
La decisión de retirar a Quiles la acreditación durante tres meses se produce al margen de la suspensión cautelar y entrará en vigor una vez que se le notifique. Quiles tiene pendientes todavía alrededor de una decena de denuncias.
La mesa da también el primer paso para expulsar a Ndongo
El órgano rector que preside la socialista Francina Armengol acordó el pasado 13 de mayo suspender cautelarmente la acreditación de prensa a Quiles y al también activista Bertrand Ndongo, a la espera de resolver las denuncias que pesan contra él presentadas tanto por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), así como por el PSOE, Sumar y Podemos.
Este martes, con los votos de PSOE y PP también ha dado el primer paso para expulsar por 3 meses a Ndongo. En el caso de Ndongo, la sanción se produce por interrumpir una rueda de prensa de Verónica Barbero. El letrado ve dos infracciones graves, pero también atenuantes como que la interrupción "duró poco" y la rueda de prensa continuó. La mesa le ha retirado la acreditación de prensa por tres meses, pero le ha dado diez días de plazo de alegaciones.
El letrado instructor planteó a la Mesa sancionar a Quiles con entre 11 días y 3 meses por "una doble infracción grave" tras haber grabado y publicado después en redes sociales unas imágenes del expresidente Zapatero al considerar que ha realizado "un grave daño" a la institución, un "atentado contra el decoro" de la Cámara y un perjuicio al trabajo de los demás periodistas acreditados en el Congreso.
Y los representantes del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso de los Diputados han decidido imponer la máxima sanción propuesta a Vito Quiles y retirarle durante tres meses la acreditación de prensa.
En cambio, y a propuesta del mismo letrado instructor, se le exculpa de otra denuncia relativa a la grabación de imágenes de Pedro Sánchez sin tener permiso para ello.
En cuanto a Bertrand Ndongo, la Mesa se prepara para imponerle otra suspensión de tres meses por interrumpir a gritos una rueda de prensa. Se trata también de la sanción máxima propuesta por el letrado, que sugirió aplicarle atenuantes que PSOE y Sumar no han atendido.
(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)