El Congreso retira tres meses la acreditación de prensa al agitador ultra Vito Quiles

La Mesa del Congreso ha acordado, con los votos de PSOE y Sumar, retirar durante tres meses la acreditación de prensa al agitador ultra Vito Quiles, que ya estaba suspendido cautelarmente. Ahora la sanción es firme, por haber incurrido en "una doble infracción grave". Se ha acordado con los votos de PSOE y PP, y es la máxima que proponía el letrado instructor.

La mesa de la Cámara Baja ha adoptado la decisión tras analizar los informes del letrado instructor sobre los primeros expedientes que les abrieron a Vito Quiles y Ndongo. En el caso de Quiles, la sanción se produce por haber grabado y publicado en redes sociales unas imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin contar con la correspondiente autorización. Aunque según el letrado, no se puede demostrar la infracción, el instructor ha visto una doble infracción grave.

La decisión de retirar a Quiles la acreditación durante tres meses se produce al margen de la suspensión cautelar y entrará en vigor una vez que se le notifique. Quiles tiene pendientes todavía alrededor de una decena de denuncias.