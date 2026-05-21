Archivada la denuncia de Begoña Gómez contra el agitador ultra Vito Quiles tras el altercado a la salida de un bar

Un juzgado de Madrid ha archivado la denuncia por agresión que interpuso contra el agitador ultra Vito Quiles, a raíz de un incidente que tuvo lugar en el interior de un establecimiento a finales de abril.

Quiles supuestamente entró en una cafetería y no permitió la salida de Gómez, que se encontraba acompañada en ese momento de varias amigas, según informaron fuentes del Gobierno.

Él mismo difundió en sus redes sociales un vídeo en el que varias personas intentaban que dejase de grabar. "Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción", aseguró en un mensaje que acompañaba a estas imágenes. Tras hacerse pública las informaciones sobre la denuncia, Quiles ironizó con que para él supondría un "honor" recibirla.

El agitador está inmerso en varias causas judiciales. En abril compareció como querellado ante un juzgado de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos al difundir en redes sociales el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica y exministra, Beatriz Corredor, tras el apagón del 28 de abril de 2025. También fue procesado recientemente por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez.

Recientemente, también ha sido denunciado por Renfe por un presunto delito de estafa al haber utilizado sus trenes sacando inicialmente billetes solo para parte del recorrido, haber utilizado vip a las que no tenía acceso o y por causar un "daño reputacional" a la empresa ferroviaria.

Además, en este mes de mayo también se le ha retirado la acreditación de acceso al Congreso de los Diputados de manera temporal. Quiles tiene en total ocho expedientes abiertos por grabar entre otros al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente Pedro Sánchez en zonas no autorizadas, o interrumpir ruedas de prensa en la Cámara Baja provocando varios altercados entre periodistas y él y su compañero Bertrand Ndongo.