El agitador ultra Vito Quiles, en búsqueda y captura tras desatender citaciones judiciales

El agitador ultra Vito Quiles, implicado en diversos actos de acoso a líderes políticos y periodistas, y que hace varias semanas recibió la prohibición temporal de acceder al Congreso de los Diputados con su acreditación de prensa, ha sido puesto en búsqueda y captura tras haber desatendido varias citaciones judiciales.

Quiles acumula varios procesos judiciales por desobediencia, grabaciones ilegales e infracciones cometidas en sede parlamentaria, por la que se le retiró temporalmente su acreditación. Ha protagonizado, además, diversos altercados con representantes políticos y periodistas parlamentarios.

Fue denunciado por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de agresión a raíz de un incidente que habría tenido lugar en el interior de un establecimiento, aunque la denuncia fue archivada.

También fue citado por la justicia tras difundir, en la red social X, datos del domicilio privado de la exministra de vivienda y presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor.

“Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez.



El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción.



Ni un paso atrás.“ — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026

En su propia cuenta de la red social X, Quiles reconoce que un juez ha ordenado detenerle tras lo que describe como "una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez". Quiles, que acusa al Gobierno de utilizar la justicia "para perseguir a sus rivales sin motivo", protagonizó un incidente con la esposa del presidente del Gobierno, a la que esperó a la salida de un restaurante.

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