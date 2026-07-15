De Twitter a X: la red social generalista que mutó en arena política en sus 20 años de historia

Twitter —ahora oficialmente X, pero aún Twitter en muchas conversaciones cotidianas— se presentó al mundo un día como hoy hace 20 años. Desde entonces, la plataforma de micropublicaciones ha pasado de aspirar a ser un ágora de conversación para los usuarios a servir, más bien, de canal para la difusión de mensajes de instituciones, medios de comunicación, políticos y expertos. Ha sido también una arena ideológica y un negocio, dos elementos presentes en la decisión del multimillonario Elon Musk de comprar la compañía por 44.000 millones de euros hace casi cuatro años. La estrategia del magnate detrás de Space X o Tesla no ha impedido el ocaso: la audiencia de esta red social está en declive y su futuro, el aire.

El nacimiento de Twitter La nota de TechCrunch que da cuenta de la fiesta de lanzamiento de Twitter en San Francisco, aquel 15 de julio de 2006, describió el invento como una "aplicación de SMS para enviar mensajes en grupo", pero también un sitio web donde poder "publicar y ver" esos mensajes. El editor Michael Arrington tenía que recurrir a la comparación para explicarse. En aquellos tiempos —otro mundo—, la idea de plataforma o red social estaba en pleno nacimiento, con precedentes como Myspace (2003), Facebook (2004) o YouTube (2005), entre otros. El primer tuit —aún hoy no hay otro nombre para referirse a las publicaciones en X— se había publicado unos meses antes de esa presentación. El desarrollador y fundador de la red social Jack Dorsey, con la cuenta @jack, escribió: "configurando mi twttr". ““ Ese puñado de bits se vendió años más tarde, en 2021, por 2,9 millones de dólares como token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés), que garantiza la autenticidad del objeto virtual, pero no su valor monetario. En la actualidad, se considera que no se vendería por más de unos pocos dólares en una subasta.

Cifras en declive Cuando Musk puso sus ojos en Twitter, ya era una de las principales redes sociales del ecosistema, pero él aspiraba a más. "Es un acelerador para crear X, la aplicación para todo", auguró a principios de octubre de 2022, cuando tuvieron lugar las negociaciones para la compra y toda la batalla judicial sobre el número real de bots en la plataforma. El magnate quería más información al respecto y acusaba a la cúpula de ocultársela. ““ Con todo, a finales de ese mismo mes, se cerró el acuerdo por 44.000 millones de dólares. Musk rebautizó la red social y la reformó, tanto en lo que respecta al funcionamiento de su algoritmo como al modelo de negocio, con funcionalidades de pago y suscripciones. En marzo de 2025, la transfirió a xAI, su compañía de inteligencia artificial, por 45.000 millones de dólares, un poco más de lo que desembolsó antes, pero con una deuda de 12.000 millones de dólares. En definitiva, el acuerdo valoraba la plataforma en 33.000 millones, unos 11.000 millones menos de lo que pagó. Pero al margen de las estimaciones del mercado, el principal declive de X sucede en el interior. "Ha dejado de ser una red social de masas para ser un espacio de nichos, periodistas, políticos y algunos creadores de opinión. Ahora, el gran público migra a redes como Instagram, Tiktok o Youtube", apunta el responsable de redes sociales de RTVE Noticias, Juan Carlos Alonso Márquez. Su análisis se sustenta en las encuestas del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El porcentaje de usuarios de internet que declaran usar X o Twitter "habitualmente" ha descendido hasta el 16,3%, con datos del cierre del año pasado. En 2015, eran el 21,4% y ya entonces la tendencia era a la baja. Pero en 2020, coincidiendo con la pandemia de coronavirus, su uso repuntó hasta el 20% y hasta casi el 22% al cierre de 2022, exactamente cuando Musk la adquirió. En ese año, se aprecia un nuevo punto de inflexión: de nuevo, comenzó la decadencia hasta el dato actual. A nivel global, la consultora especializada en consumo digital Manochi reporta que el 28% de los usuarios de internet mayores de 16 años declaran haber usado X al menos una vez el mes anterior. Esta estadística, publicada en abril de 2026, la lideran Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp, por ese orden y con porcentajes entre el 56% y el 54%. La red social de Musk ocupa la octava posición, por detrás de TikTok y Telegram y por delante de la china WeChat o la estadounidense Pinterest. Sin embargo, otro ranking recogido por en el mismo informe relega a X a la undécima fila en usuarios activos mensuales, una métrica en la que YouTube es el rey.