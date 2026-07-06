La ONU propone un pacto para proteger a los menores de la IA en su primera reunión de Gobernanza impulsada por España
- António Guterres ha defendido que ningún niño debe convertirse en "un conejillo de indias de una IA no regulada"
- Ha alertado del avance de la IA: en dos años ha logrado mil millones de usuarios, algo para lo que Internet necesitó 15 años
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha propuesto un pacto internacional para proteger a los menores frente a los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) porque, ha asegurado, ningún niño debe convertirse en "un conejillo de indias de una IA no regulada".
Guterres ha hecho estas declaraciones durante la apertura del primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), un foro promovido por España y Costa Rica que se celebrará el 6 y el 7 de julio en Ginebra (Suiza). Asisten los 193 Estados miembros de Naciones Unidas y se celebra tras la publicación del primer informe del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA. El documento, elaborado por 40 expertos de todo el mundo y presentado el 1 de julio, concluye que las capacidades de la IA avanzan más rápido que la comprensión científica y la capacidad regulatoria de los gobiernos.
En el encuentro ha participado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. "España trae una propuesta concreta para proteger a los menores en el uso de la IA, y esperamos sumar apoyos entre los países para que salga adelante", ha afirmado, "queremos abrir camino a nivel internacional con Nacionales Unidas para proteger a los menores". Esa futura coalición, ha aclarado López, operaría bajo el paraguas de Naciones Unidas y cuenta con el apoyo de Francia, la Unión Europea y Kenia.
El mundo vive “un experimento” sin control con la IA
Durante su intervención, Guterres ha alertado del rápido avance de la IA. Ha recordado que Internet tardó 15 años en alcanzar mil millones de usuarios, algo que la IA ha conseguido en apenas dos: los sistemas más avanzados ya escriben código, actúan en internet y toman decisiones con una supervisión humana cada vez menor. A su juicio, este desarrollo de la IA avanza a un ritmo que supera la capacidad de gobiernos e instituciones para regularla y ha afirmado que el mundo está viviendo "un experimento" sin planificación ni consentimiento.
Guterres ha planteado que este pacto se base en tres principios de protección a los menores: las empresas han de demostrar que sus sistemas son seguros para los menores; tolerancia cero con la generación de imágenes de abuso sexual infantil mediante IA y, por último, que los sistemas redirijan a los niños hacia ayuda humana cuando detecten señales de angustia o riesgo de autolesión.
La reunión de este lunes forma parte de la estrategia aprobada en el Pacto Digital Global de 2024 para impulsar la gobernanza internacional de esta tecnología. En la actualidad, un reducido grupo de empresa -en su mayoría, estadounidenses- aunque algunas chinas avanzan rápido en este terreno, un desarrollo que aumenta la brecha tecnológica mundial.
La preocupación por el planeta también ha estado presente en el evento. Guterres ha presentado la Iniciativa de Transparencia Ambiental sobre la IA para instar a las grandes empresas tecnológicas a publicar el impacto ambiental completo de sus sistemas, incluidas sus emisiones de carbono y su consumo de agua y suelo. También les ha pedido que alimenten todos sus centros de datos con energías renovables antes de 2030.
Guterres ha reiterado que estas instalaciones consumen ya más electricidad que la mayoría de los países y, para 2030, podrían utilizar más energía que todos salvo cinco Estados del mundo y tanta agua como la que necesitarían los 1.300 millones de habitantes del África subsahariana durante un año.