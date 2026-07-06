La ONU propone un pacto para proteger a los menores de la IA en su primera reunión de Gobernanza impulsada por España

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha propuesto un pacto internacional para proteger a los menores frente a los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) porque, ha asegurado, ningún niño debe convertirse en "un conejillo de indias de una IA no regulada".

Guterres ha hecho estas declaraciones durante la apertura del primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), un foro promovido por España y Costa Rica que se celebrará el 6 y el 7 de julio en Ginebra (Suiza). Asisten los 193 Estados miembros de Naciones Unidas y se celebra tras la publicación del primer informe del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA. El documento, elaborado por 40 expertos de todo el mundo y presentado el 1 de julio, concluye que las capacidades de la IA avanzan más rápido que la comprensión científica y la capacidad regulatoria de los gobiernos.

En el encuentro ha participado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. "España trae una propuesta concreta para proteger a los menores en el uso de la IA, y esperamos sumar apoyos entre los países para que salga adelante", ha afirmado, "queremos abrir camino a nivel internacional con Nacionales Unidas para proteger a los menores". Esa futura coalición, ha aclarado López, operaría bajo el paraguas de Naciones Unidas y cuenta con el apoyo de Francia, la Unión Europea y Kenia.