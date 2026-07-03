Las hijas del fundador de Mango testifican ante la jueza que investiga a su hermano por la muerte del empresario
- Su padre y su hermano habían tenido "algún rifirrafe, pero nada grave", dijo una de ellas a la Policía
- También ha sido convocado un psiquiatra que trató al fallecido empresario
Sarah y Judith Andic, hijas del fundador de Mango, están citadas a comparecer este viernes ante la jueza en calidad de testigos en la investigación a su hermano Jonathan por el presunto homicidio de su padre. También ha sido convocado un psiquiatra que trató al fallecido empresario.
Isak Andic cayó por un precipicio en la montaña de Montserrat (Barcelona) en diciembre de 2024, cuando hacía una excursión junto a su primogénito, que fue detenido el 19 de mayo pasado acusado de la muerte pero puesto en libertad bajo fianza pocas horas después. La jueza de Martorell Raquel Nieto investiga a Jonathan por un "cúmulo de indicios" por los que cree que lo mató, entre ellos la supuesta mala relación entre ambos, la "obsesión" del imputado por el dinero y su temor a que el patriarca cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.
El pasado martes comenzó la fase de testificales ordenada por la jueza. En esa jornada declararon los dos excursionistas que asistieron a Jonathan tras la caída mortal del padre, así como la psicoterapeuta de la familia y su hermana y la viuda del empresario, Estefanía Knuth, que fue a quien primero llamó el hijo tras el suceso.
"Algún rifirrafe pero nada grave"
Ya en una declaración en septiembre pasado ante los Mossos d'Esquadra, Sarah Andic dijo que la relación entre su padre y Jonathan era "buena" y que nunca les vio discutir. También aseguró que su hermano no tenía una "obsesión por el dinero". Judith, por su parte, señaló que alguna vez los vio discutir, pero como "cualquier familia": "Algún rifirrafe pero nada grave", indicó.
Esta última, según recuerda la agencia EFE, explicó a la Policía catalana que Isak reunió a sus tres hijos para anunciarles que tenía la intención de crear una fundación, de la que ellos serían patronos. El padre, señaló Judith, era "muy cristalino" y detalló "claramente" cómo estaba distribuido el testamento. La hija remarcó que el fundador del gigante textil "no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a Jonathan".
Estaba "en shock"
El martes de esta semana, los dos montañeros que asistieron a Jonathan Andic tras el suceso que acabó con la vida de su padre declararon que encontraron al primogénito "bloqueado, afectado y en estado de shock". Ambos encontraron al ahora acusado en la montaña de Montserrat mientras hablaba con el teléfono de emergencias 112 explicando que él iba caminando por delante y oyó un ruido de piedras. Uno de los excursionistas habló con los servicios de emergencia para dar las coordenadas del lugar.
Los excursionistas dijeron que se trata de un camino al que van una vez al año y que no lo consideran peligroso. Pero matizaron que en el punto exacto donde ocurrió el hecho, si "pierdes la línea" del camino, puedes caer porque hay un terraplén.
La defensa de Jonathan, que localizó a ambos excursionistas, había denunciado públicamente que los Mossos d'Esquadra excluyeron de su investigación a los dos montañeros.
Asimismo, Julia Lüderwalt, la terapeuta de los Andic, sobre quien la jueza ordenó investigar si tuvo alguna "influencia" en los hechos, mantiene su condición de testigo tras declarar el martes durante casi dos horas y 40 minutos y la Fiscalía no ha pedido su imputación, según informaron entonces fuentes judiciales. Con ella, Isak y su hijo intercambiaron varios mensajes -recuperados del móvil del empresario-, que la magistrada sostiene que acreditan la mala relación entre ambos. En uno de esos mensajes, a los que tuvo acceso EFE, Jonathan recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguraba: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".
La defensa del hijo alega que es una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas.
El martes también declaró durante dos horas y 15 minutos la viuda de Isak, Estefanía Knuth.
En próximas jornadas, en este proceso están llamados a comparecer como testigos, entre otros, el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz