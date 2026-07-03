Las hijas del fundador de Mango testifican ante la jueza que investiga a su hermano por la muerte del empresario

Sarah y Judith Andic, hijas del fundador de Mango, están citadas a comparecer este viernes ante la jueza en calidad de testigos en la investigación a su hermano Jonathan por el presunto homicidio de su padre. También ha sido convocado un psiquiatra que trató al fallecido empresario.

Isak Andic cayó por un precipicio en la montaña de Montserrat (Barcelona) en diciembre de 2024, cuando hacía una excursión junto a su primogénito, que fue detenido el 19 de mayo pasado acusado de la muerte pero puesto en libertad bajo fianza pocas horas después. La jueza de Martorell Raquel Nieto investiga a Jonathan por un "cúmulo de indicios" por los que cree que lo mató, entre ellos la supuesta mala relación entre ambos, la "obsesión" del imputado por el dinero y su temor a que el patriarca cambiara el testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación de ayuda social.

El pasado martes comenzó la fase de testificales ordenada por la jueza. En esa jornada declararon los dos excursionistas que asistieron a Jonathan tras la caída mortal del padre, así como la psicoterapeuta de la familia y su hermana y la viuda del empresario, Estefanía Knuth, que fue a quien primero llamó el hijo tras el suceso.

"Algún rifirrafe pero nada grave" Ya en una declaración en septiembre pasado ante los Mossos d'Esquadra, Sarah Andic dijo que la relación entre su padre y Jonathan era "buena" y que nunca les vio discutir. También aseguró que su hermano no tenía una "obsesión por el dinero". Judith, por su parte, señaló que alguna vez los vio discutir, pero como "cualquier familia": "Algún rifirrafe pero nada grave", indicó. Esta última, según recuerda la agencia EFE, explicó a la Policía catalana que Isak reunió a sus tres hijos para anunciarles que tenía la intención de crear una fundación, de la que ellos serían patronos. El padre, señaló Judith, era "muy cristalino" y detalló "claramente" cómo estaba distribuido el testamento. La hija remarcó que el fundador del gigante textil "no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a Jonathan". 02.48 min Caso Andic: declaran los testigos