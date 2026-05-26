Jonathan Andic deja la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa por la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado este martes que deja temporalmente su cargo como vicepresidente de la compañía para centrarse en defender su inocencia en la causa en la que se investiga la muerte de su padre, cuya acusación en su contra ha definido como "injusta e infundada".

Así se ha expresado en una carta abierta a la plantilla de Mango, remitida a la agencia EFE por portavoces autorizados de la familia.

"Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad", afirma en esa misiva.

Andic fue detenido el 19 de mayo pasado acusado del homicidio de su padre, Isak Andic, que falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.

El primogénito del fallecido empresario, investigado por una jueza de Martorell (Barcelona), fue puesto en libertad pocas horas después de ser arrestado tras pagar una fianza de un millón de euros.

"Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", asegura Andic en la carta, en la que si bien afirma que deja temporalmente sus cargos en la compañía, detalla que conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales".

03.25 min El hijo del fundador de Mango paga la fianza y evita la prisión provisional

Según el hasta ahora vicepresidente de Mango, la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía. A su juicio, se ha "construido un relato público" con una "visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad".

"Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", agrega Andic a los empleados del gigante textil, y asegura que los hechos demostrarán "de forma clara" su inocencia y "la verdad acabará imponiéndose".