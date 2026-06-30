La psicoterapeuta y la viuda de Andic comparecen como testigos en la investigación de la muerte del empresario

La viuda del fallecido empresario Isak Andic y la psicoterapeuta de la familia están citadas este martes a declarar en la causa en la que se investiga la muerte del fundador de Mango, en la que su hijo Jonathan está imputado por homicidio.

La investigación entra este martes en una nueva fase, con las primeras comparecencias de testigos en el juzgado Nº4 de Martorell, en Barcelona, que se encarga del expediente. En este proceso están convocados también, entre otros, el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y las dos hijas del empresario -Sarah y Judith-, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse por un precipicio en la montaña de Montserrat, cuando caminaba con su hijo Jonathan.

Judith Andic había testificado ante los Mossos que su padre reunió a sus tres hijos para anunciarles que tenía la intención de crear una fundación y agregó que el patriarca "no tenía ninguna intención ni pensamiento de desheredar a Jonathan".

La versión de la terapeuta La terapeuta Julia Lüderwalt , que ya ha llegado al juzgado, trataba a la familia Andic. Con ella, el empresario y su primogénito intercambiaron varios mensajes -recuperados del móvil del fallecido-, que la jueza, Raquel Nieto, sostiene que acreditan la mala relación entre ambos. Lüderwalt fue citada ante “la posible influencia en los hechos de terceras personas" en las actuaciones. En autos anteriores se destacó una mala relación entre padre e hijo, “siendo el motivo principal la obsesión que el señor Jonathan Andic tiene por el dinero". La jueza pidió a los Mossos que investigaran si en el homicidio pudieron intervenir terceras personas y, en concreto, que analizaran la "influencia" que pudo tener en los hechos la psicoterapeuta familiar. Para este martes también se ha fijado la comparecencia de Estefanía Knuth, viuda de Isak Andic, que fue la persona a quien primero llamó Jonathan tras la caída mortal de su padre. Los audios del 112 revelan la angustia de Jonathan Andic tras la caída mortal de su padre: "¡Ayuda, necesito ayuda!"

"Capaz hasta de matarte" En uno de los mensajes que analiza la jueza, a los que tuvo acceso la agencia EFE, Jonathan Andic recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguraba: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte". La defensa del hijo del fallecido alega que se trata de una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas. En otro mensaje, de mayo de 2024, la psicoterapeuta recordó al fundador de Mango que en una de sus sesiones había comentado que estaba pensando en "desheredar" a su primogénito, un aspecto que la jueza sitúa como uno de los indicios de homicidio. La Fiscalía mantiene que hay "indicios" sobre el hijo del fundador de Mango y descarta levantar las cautelares