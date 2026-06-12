La Fiscalía mantiene que hay "indicios" sobre el hijo del fundador de Mango y descarta levantar las cautelares

La Fiscalía de Barcelona se ha mostrado contraria levantar las medidas cautelares impuestas sobre Jonathan Andic, investigado por su supuesta participación en la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango, al entender que hay indicios que "contradicen" la versión presentada por la defensa.

El Ministerio Público se ciñe a lo acordado por la jueza de instrucción y ve razonable la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la citación semanal ante los juzgados de Isak Andic, que tampoco podrá recuperar el millón de euros que tuvo que depositar para permanecer en libertad provisional mientras avanzan las investigaciones. Asimismo, advierte en un comunicado del elevado riesgo de fuga de Jonathan Andic por su "altísima capacidad económica" y de la gravedad de los hechos investigados.

La defensa sostenía que, con las pruebas de las que se disponen actualmente, no es posible determinar la causa de la caída del fundador de Mango por un barranco el pasado mes de diciembre ni que participasen en ella terceras personas. La Fiscalía alude en cambio a "indicios" recogidos en los informes de la Policía y que incluyen la geolocalización y el contenido del móvil de la víctima, el registro de las llamadas del hijo de Isak Andic y las fotografías captadas en el lugar de los hechos.

Todo ello contradice, según la Fiscalía, los argumentos que aluden a una buena relación entre padre e hijo.