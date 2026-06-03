La jueza investiga si en la muerte del fundador de Mango pudo haber implicación de otras personas además de su hijo

La jueza encargada del caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, investiga si pudo haber implicación de otras personas además de su hijo Jonathan, ya imputado, según ha podido confirmar TVE.

En concreto, y ante el "cúmulo de indicios" que podrían implicar al primogénito en la muerte de su padre, la instrucción solicita "una serie de mandamientos judiciales para poder acreditar las circunstancias en las que se produjo la muerte" y poder determinar "con exactitud" la posible participación del hijo "y si existieran terceras personas que participaran en los hechos".

La jueza Raquel Nieto, del juzgado de la localidad barcelonesa de Martorell, quiere saber si la psicóloga que mediaba entre padre e hijo "ha tenido alguna implicación".

Además, ha pedido el registro de llamadas del teléfono móvil que supuestamente perdió Jonathan en Quito. Y solicita documentación que pruebe esa sustracción en marzo de 2025, cuando ya se sabía que la policía le consideraba sospechoso.

Es por eso que Nieto pide a la compañía telefónica "las comunicaciones de voz, SMS y banda ancha móvil, tanto recibidas como emitidas" porque en el actual teléfono de Andic no se han podido recuperar.

Andic fue detenido el pasado 19 de mayo acusado del homicidio de su padre, que falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo. El primogénito del fallecido empresario fue puesto en libertad pocas horas después de ser arrestado tras pagar una fianza de un millón de euros.

Si bien inicialmente la principal hipótesis fue la muerte accidental, el caso acabó siendo investigando como un posible homicidio.

Hace una semana, en una carta abierta a la plantilla de Mango, el imputado anunció que dejaba temporalmente su cargo como vicepresidente de la compañía para centrarse en defender su inocencia en la causa, y definió la acusación en su contra como "injusta e infundada". Un relato de "presunta culpabilidad que no responde a la realidad".

En el documento de la jueza de instrucción conocido este miércoles, se indica que, de acuerdo con la investigación en curso por parte de los Mossos D'esquadra, la única persona que habría presenciado los hechos fue el hijo: "Este último relataría que caminaba 3 o 4 metros delante del siniestrado, momento en que escucharía un ruido de piedras cayendo, se acercaría al lugar del accidente, gritaría con el fin de obtener respuesta de su padre, sin poder observar nada al tratarse de una zona muy escarpada".

Tras ello, la jueza recuerda que Jonathan se puso en contacto con Estefanía Knuth, pareja del padre, y después con el servicio de emergencias 112.

"Manifestó en declaración el señor Jonathan Andic que era habitual que fuesen a caminar padre e hijo, cuestión que fue desmentida por el personal de servicio personal del señor", agrega el texto.

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