Se cumple un mes de la detención de Jonathan Andic entre indicios y contraindicios e informes y contrainformes
- La juez acuerda tomar declaración a las hijas del fundador de Mango, la pareja de Isak o a una terapeuta
- La magistrada también pide una reconstrucción pericial de la caída mortal de Jonathan
Se ha cumplido un mes de la detención de Jonathan Andic investigado como supuesto autor de la muerte de su padre, el fundador de Mango. Un mes en el que hemos ido conociendo muchos detalles del sumario, que dejó de estar bajo secreto el mismo día del arresto, el 19 de mayo. La causa había permanecido casi hermética desde la caída mortal, el 14 de diciembre de 2024.
En este mes hemos contrastado datos, informes, peritajes… que obran en la causa y que esgrimen aquellos que avalan la tesis del homicidio. Y hemos contrastado datos, informes, peritajes… que esgrimen aquellos que avalan la tesis inicial del accidente. Hasta aquí, normal. Como un partido de tenis Nadal-Federer. Toma y daca. Técnica, coraje y acierto.
Pero convendrán conmigo que por momentos hemos pasado del casi siempre refinado tenis a algo parecido a un combate de MMA entre Illia Topuria y Justin Gaethje. Con total respeto de los contendientes al reglamento. Siempre. Y todo caballerosidad antes y después de cada asalto. Pero… ¡menuda batalla! Golpes de jab, directo, gancho y uppercut. Sin respiro. (Ni a favor del tenis ni de las MMA ni lo contrario. Cada cual que elija la intensidad).
La “serie” que le venimos contando desde hace días mantiene el suspense. Como todo buen serial dramático hemos vivido muchos giros de guion. La investigación afirma que Jonathan Andic no había propuesto ir de excursión a su padre en 10 años y aparecen fotos de ambos paseando en Grecia… Tres medios acceden al contenido de una conversación de Whatsapp obtenida del volcado del teléfono que Isak Andic tenía en el bolsillo del pantalón cuando murió y un comunicado de la defensa lo contextualiza en una sesión de terapia y lo enmarca en una campaña de “condena social previa”. Y seguimos sumando capítulos.
Capítulo 5: la Fiscalía mantiene que hay riesgo de fuga
La fiscal Teresa Yoldi presentó un escrito —el pasado 12 de junio— en el que rebate cada una de las alegaciones del recurso de la defensa ante la Audiencia de Barcelona del 28 de mayo. Insiste en que sí hay riesgo de que Jonathan Andic se fugue por su “altísima capacidad económica y la severidad de las penas a las que se enfrenta”. La oposición del Ministerio Público a que se le retire la fianza de un millón de euros y las medidas cautelares se basa, principalmente, en los informes policiales, en la geolocalización y contenido del teléfono de Isak Andic y en el informe técnico fotográfico de “la escena del crimen”. Ello le permite afirmar que no había buena relación entre padre e hijo.
Y además se basa en las llamadas que Jonathan hizo tras la caída del padre. Ya conocíamos la transcripción de algunas, pero, finalmente, tuvimos acceso a los audios. Y hubo mucho debate sobre qué hacer con ellos. Y aquí llega una reflexión que al menos hubo en nuestra redacción. Para dar una información y que se entienda es importante el contexto. Por supuesto. Pero, además, para dar una información imparcial y neutra es importante evitar sesgos. ¿Tiene interés informativo escuchar qué dijo y cómo lo dijo Jonathan Andic el 14 de diciembre de 2024 tras la caída de su padre? Sí, porque es una prueba que consta en la causa. ¿Es morboso? Depende del uso que se le dé. Las llamadas existen, no están descontextualizadas y aportan datos. Lo ponemos sobre la mesa y cada cual que saque sus conclusiones. Si el caso llega a juicio, volveremos a oírlas.
Capítulo 6. Los 39 segundos de Isak Andic
Los mossos concluyen, a partir del análisis del teléfono móvil de Isak Andic, que padre e hijo iniciaron el recorrido por el camino de las Feixades a las 12:17h. El fundador de Mango cayó a las 12:28h. Para la Policía catalana, en esos once minutos ambos pudieron recorrer el sendero que empieza en las escaleras hasta el punto donde se haya el precipicio de la caída. Y añaden que Jonathan no llamó a su padre en ningún momento y que la primera llamada la hizo casi cinco minutos después.
Los investigadores llegan a la conclusión de que Isak Andic no estaba caminando en el momento de la caída ya que la posición de su teléfono indica, dicen, que no estaba en movimiento. Y también afirman que en ese momento no estaba usando ese dispositivo. Lo que, por otra parte, es obvio, ya que lo tenía en el bolsillo. En cualquier caso, afianza su hipótesis de que no hubo ninguna distracción.
La réplica de la defensa es tajante: “La secuencia de 39 segundos sin movimiento armónico registrado, dos pasos —que la investigación obvia en sus cálculos— y caída es una secuencia compatible con el accidente de Isak Andic. Una vez más estamos ante una manipulación de los investigadores policiales. Suprimir los dos pasos lo altera todo y es una muestra patente de tendenciosidad y sesgo. Estos dos pasos dan espacio y secuencia al tropiezo y a la caída accidental”.
Recuerda la defensa que en los informes de los agentes, del día de la caída, hicieron constar que “no se pueden determinar las causas que generan la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte” porque el resultado de las simulaciones no es concluyente. Y lamenta que “hay cierto esmero en erosionar la reputación del acusado, difundiendo un relato para generar un determinado estado de opinión”.
Capítulo 7. El entorno de Andic tomará la palabra
La familia de Jonathan Andic, el primogénito del fundador de Mango, siempre ha dicho que confía plenamente en su inocencia. Ya dio su versión ante los mossos. Ahora la juez considera que, para “poder continuar con la investigación, se precisa la práctica de nuevas diligencias”. Entre ellas, escuchar directamente a la familia.
Así, en su último auto del 19 de junio, justo del día que se cumple un mes del primero, la juez ha acordado citar a doce testigos. Salvo dos agentes de la Unidad de Montaña de los Mossos, el resto son del entorno de los Andic.
Declararán las dos hermanas de Jonathan, Sarah y Judith. Ellas ya dijeron que la relación de su hermano mayor con su padre tenía altibajos. Pero nada más destacable. Y estarán presentes defensa y acusación.
También se ha llamado a la secretaria de Jonathan, la que le gestionó el vuelo a Ecuador, donde supuestamente le robaron el teléfono. Según la juez, coincidiendo con la filtración de que la policía catalana sospechaba de él.
Declarará la viuda de Isak, Estefanía Knuth. Lo primero que se supo de ella es que tuvo desavenencias con la familia por el testamento. Lo siguiente, que es la primera persona a la que llamó Jonathan tras la caída de su padre.
Y también ha acordado que declare como testigo la terapeuta de padre e hijo, a quien la juez cita en su auto anterior. ¿Recuerdan? La juez dijo que era necesario investigar “la posible influencia en los hechos de terceras personas, concretamente de la psicóloga Julia Lüderwalt (conversaciones / mensajes) o con otra/s terceras personas”. Y, añadió, también era necesario investigar las comunicaciones de Jonathan “que pudieran arrojar luz al proceso de gestación de la propuesta de la excursión al Sr. Isak Andic, y si en dicho proceso han podido intervenir o no otras personas”.
Además, pide una reconstrucción de la caída a la policía científica de los mossos, que no es lo mismo que una reconstrucción de los hechos, en la que sí tendría que estar presente el investigado. Y quiere que la haga conjuntamente “con los doctores que practicaron la autopsia de Isak Andik y con los peritos de inspección ocular”. Que estudien “la tipología de las lesiones que presentaba la víctima con la posible dinámica de los hechos y vestigios hallados en el lugar de los hechos (reloj, chaqueta, marca en el camino y restos de sangre)”.
Parece que en esta historia quedan aún muchos informes y contrainformes que conocer. No sabemos si en formato tenis, MMA o rugby, ese “deporte de villanos jugado por caballeros” (y damas). A esta “serie” aún le quedan capítulos por escribir. Y, como ya he escrito en otras ocasiones, aquí estaremos para explicárselos. .