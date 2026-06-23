Se cumple un mes de la detención de Jonathan Andic entre indicios y contraindicios e informes y contrainformes

Se ha cumplido un mes de la detención de Jonathan Andic investigado como supuesto autor de la muerte de su padre, el fundador de Mango. Un mes en el que hemos ido conociendo muchos detalles del sumario, que dejó de estar bajo secreto el mismo día del arresto, el 19 de mayo. La causa había permanecido casi hermética desde la caída mortal, el 14 de diciembre de 2024.

En este mes hemos contrastado datos, informes, peritajes… que obran en la causa y que esgrimen aquellos que avalan la tesis del homicidio. Y hemos contrastado datos, informes, peritajes… que esgrimen aquellos que avalan la tesis inicial del accidente. Hasta aquí, normal. Como un partido de tenis Nadal-Federer. Toma y daca. Técnica, coraje y acierto.

Pero convendrán conmigo que por momentos hemos pasado del casi siempre refinado tenis a algo parecido a un combate de MMA entre Illia Topuria y Justin Gaethje. Con total respeto de los contendientes al reglamento. Siempre. Y todo caballerosidad antes y después de cada asalto. Pero… ¡menuda batalla! Golpes de jab, directo, gancho y uppercut. Sin respiro. (Ni a favor del tenis ni de las MMA ni lo contrario. Cada cual que elija la intensidad).

La “serie” que le venimos contando desde hace días mantiene el suspense. Como todo buen serial dramático hemos vivido muchos giros de guion. La investigación afirma que Jonathan Andic no había propuesto ir de excursión a su padre en 10 años y aparecen fotos de ambos paseando en Grecia… Tres medios acceden al contenido de una conversación de Whatsapp obtenida del volcado del teléfono que Isak Andic tenía en el bolsillo del pantalón cuando murió y un comunicado de la defensa lo contextualiza en una sesión de terapia y lo enmarca en una campaña de “condena social previa”. Y seguimos sumando capítulos.

Capítulo 5: la Fiscalía mantiene que hay riesgo de fuga La fiscal Teresa Yoldi presentó un escrito —el pasado 12 de junio— en el que rebate cada una de las alegaciones del recurso de la defensa ante la Audiencia de Barcelona del 28 de mayo. Insiste en que sí hay riesgo de que Jonathan Andic se fugue por su “altísima capacidad económica y la severidad de las penas a las que se enfrenta”. La oposición del Ministerio Público a que se le retire la fianza de un millón de euros y las medidas cautelares se basa, principalmente, en los informes policiales, en la geolocalización y contenido del teléfono de Isak Andic y en el informe técnico fotográfico de “la escena del crimen”. Ello le permite afirmar que no había buena relación entre padre e hijo. Y además se basa en las llamadas que Jonathan hizo tras la caída del padre. Ya conocíamos la transcripción de algunas, pero, finalmente, tuvimos acceso a los audios. Y hubo mucho debate sobre qué hacer con ellos. Y aquí llega una reflexión que al menos hubo en nuestra redacción. Para dar una información y que se entienda es importante el contexto. Por supuesto. Pero, además, para dar una información imparcial y neutra es importante evitar sesgos. ¿Tiene interés informativo escuchar qué dijo y cómo lo dijo Jonathan Andic el 14 de diciembre de 2024 tras la caída de su padre? Sí, porque es una prueba que consta en la causa. ¿Es morboso? Depende del uso que se le dé. Las llamadas existen, no están descontextualizadas y aportan datos. Lo ponemos sobre la mesa y cada cual que saque sus conclusiones. Si el caso llega a juicio, volveremos a oírlas.

Capítulo 6. Los 39 segundos de Isak Andic Los mossos concluyen, a partir del análisis del teléfono móvil de Isak Andic, que padre e hijo iniciaron el recorrido por el camino de las Feixades a las 12:17h. El fundador de Mango cayó a las 12:28h. Para la Policía catalana, en esos once minutos ambos pudieron recorrer el sendero que empieza en las escaleras hasta el punto donde se haya el precipicio de la caída. Y añaden que Jonathan no llamó a su padre en ningún momento y que la primera llamada la hizo casi cinco minutos después. Los investigadores llegan a la conclusión de que Isak Andic no estaba caminando en el momento de la caída ya que la posición de su teléfono indica, dicen, que no estaba en movimiento. Y también afirman que en ese momento no estaba usando ese dispositivo. Lo que, por otra parte, es obvio, ya que lo tenía en el bolsillo. En cualquier caso, afianza su hipótesis de que no hubo ninguna distracción. La réplica de la defensa es tajante: “La secuencia de 39 segundos sin movimiento armónico registrado, dos pasos —que la investigación obvia en sus cálculos— y caída es una secuencia compatible con el accidente de Isak Andic. Una vez más estamos ante una manipulación de los investigadores policiales. Suprimir los dos pasos lo altera todo y es una muestra patente de tendenciosidad y sesgo. Estos dos pasos dan espacio y secuencia al tropiezo y a la caída accidental”. Recuerda la defensa que en los informes de los agentes, del día de la caída, hicieron constar que “no se pueden determinar las causas que generan la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte” porque el resultado de las simulaciones no es concluyente. Y lamenta que “hay cierto esmero en erosionar la reputación del acusado, difundiendo un relato para generar un determinado estado de opinión”.