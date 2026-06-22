La terapeuta, las hijas y la pareja de Andic declararán como testigos y la jueza pide más datos del móvil de Jonathan
- También acudirán el presidente del Consejo de Administración de Mango y una secretaria de la empresa, entre otros
- El tribunal solicita, asimismo, una reconstrucción pericial y el historial médico del fallecido
La jueza del caso Andic, Raquel Nieto, tomará declaración como testigos por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic —en la que su hijo Jonathan Andic es el principal sospechoso— de Sara y Judith Andic, hijas del empresario y de la pareja del mismo, Estefanía Knuth.
También a la terapeuta familiar Julia Lüderwalt ante “la posible influencia en los hechos de terceras personas" en las actuaciones. En autos anteriores se destacó una mala relación entre padre e hijo, “siendo el motivo principal la obsesión que el señor Jonathan Andic tiene por el dinero". En el ámbito empresarial, también acudirán a testificar el presidente del Consejo de Administración, Antonio Ruiz, y el jefe de ciberseguridad de la empresa, Jordi Moreno, por los dispositivos y teléfonos usados por Jonathan; y la secretaria de Mango, que le consiguió el billete a Ecuador a Andic hijo tras la muerte de su padre.
Entre otras personas, se citará, asimismo, a los agentes de la Unidad de Intervención de Montaña, aunque no se ha concretado fecha. Será la primera vez que los testigos acudan a sede judicial, después de haber declarado ya ante los Mossos d’Esquadra.
Solicita la reconstrucción técnica de la precipitación de Andic
En el auto, la jueza autoriza muchas de las diligencias que ya había solicitado la Fiscalía. En este sentido, además de los testigos, pide más información sobre el viaje de Jonathan Andic a Ecuador y del terminal del móvil que dijo que le robaron durante su estancia. También del posible uso de WhatsApp Web, así como información a Apple de los accesos al teléfono y a Mango de los terminales usados por Jonathan Andic como repuesto.
Otra de las novedades es la petición de una reconstrucción técnica pericial de la precipitación de Andic, es decir, solo por los agentes y sin la presencia de su hijo, para completar un estudio de la tipología de las lesiones que presentaba la víctima con la posible dinámica de los hechos, y lo encontrado en el lugar de los hechos (reloj, chaqueta, marca en el camino y restos de sangre).
La jueza requiere al Serve Català de Salud o la entidad médica necesaria, que aporte el historial médico, asistencial y farmacológico completo del fallecido. Con ello, se busca esclarecer si realmente el padre sufría artrosis, ya que su hijo argumenta que su padre se precipitó de forma "fortuita" y que padecía esa enfermedad. Los Mossos, por su parte, apuntan a que en el momento de la caída mortal el empresario no estaba usando su teléfono, por lo que creen descartada la falta de atención como posible causa de la precipitación
Y, sobre los excursionistas que interactuaron en con el acusado tras la caída, solicita la búsqueda de su identificación de todos los terminales telefónicos conectados a la antena cercana al lugar de los hechos para localizarlos.
En los últimos días, la investigación sobre la muerte de Isak Andic dio un giro mediático y judicial tras la difusión de los audios originales de las llamadas de emergencia realizadas por su hijo el día de los hechos, el pasado 14 de diciembre de 2024 al sur de la montaña de Montserrat. En los audios se escucha a un Jonathan Andic afectado, quien entre sollozos y gritos de auxilio intenta coordinar el rescate de su progenitor. Antes que a Emergencias, Jonathan llamó a la pareja de su padre Estefanía Knuth pasados cuatro minutos de la caída.