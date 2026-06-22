La terapeuta, las hijas y la pareja de Andic declararán como testigos y la jueza pide más datos del móvil de Jonathan

La jueza del caso Andic, Raquel Nieto, tomará declaración como testigos por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic —en la que su hijo Jonathan Andic es el principal sospechoso— de Sara y Judith Andic, hijas del empresario y de la pareja del mismo, Estefanía Knuth.

También a la terapeuta familiar Julia Lüderwalt ante “la posible influencia en los hechos de terceras personas" en las actuaciones. En autos anteriores se destacó una mala relación entre padre e hijo, “siendo el motivo principal la obsesión que el señor Jonathan Andic tiene por el dinero". En el ámbito empresarial, también acudirán a testificar el presidente del Consejo de Administración, Antonio Ruiz, y el jefe de ciberseguridad de la empresa, Jordi Moreno, por los dispositivos y teléfonos usados por Jonathan; y la secretaria de Mango, que le consiguió el billete a Ecuador a Andic hijo tras la muerte de su padre.

Entre otras personas, se citará, asimismo, a los agentes de la Unidad de Intervención de Montaña, aunque no se ha concretado fecha. Será la primera vez que los testigos acudan a sede judicial, después de haber declarado ya ante los Mossos d’Esquadra.