El hijo del fundador de Mango esgrime en su recurso una caída previa de su padre
- Jonathan Andic niega que acudiera tres veces a Montserrat antes de su muerte, como apunta la investigación
- Su defensa pide que se revoque las medidas cautelares que impuso la jueza, incluida la fianza de un millón de euros
La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, esgrime en su recurso ante la Audiencia de Barcelona una caída previa de su padre por una dolencia en las rodillas y niega que acudiera tres veces a Montserrat antes de su muerte: lo hizo dos, una de excursión y otra que abortó porque llovía.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, los abogados de Andic, dirigidos por el penalista Cristóbal Martell, han presentado esta tarde un recurso en el que piden a la Audiencia de Barcelona que revoque las medidas cautelares que la jueza de instrucción le impuso el pasado martes tras su detención, que incluyen una fianza de un millón de euros y la retirada del pasaporte.
En su escrito, los abogados rebaten uno a uno los indicios en que la jueza se basó para dictar prisión bajo fianza para el hijo del fundador de Mango por un delito de homicidio: niegan contradicciones en su declaración, justifican la caída de Isak Andic por una dolencia que padecía en las rodillas y critican que fuera exhibido públicamente, al ser conducido esposado al juzgado.