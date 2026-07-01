Sony acaba con los juegos físicos para consolas PlayStation a partir de enero de 2028

Sony dejará de producir discos físicos para los juegos nuevos que lance para las consolas PlayStation a partir de enero del año 2028. Marca así el final de una etapa para los videojuegos en CD, ya que pasarán a ser únicamente digitales.

La compañía de videojuegos ha detallado que esta decisión se ha tomado en respuesta a "la evolución de las preferencias de los consumidores".

"Evolución natural" La firma lo ha anunciado en el blog de PlayStation. En el comunicado, Sony matizado que la industria del entretenimiento se aleja cada vez más de los discos físicos y opta por lo digital. Ha calificado este paso como la "evolución natural" para Sony Interactive Entertainment. ““ "Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día", ha concluido la compañía. Sony ha asegurado que seguirán trabajando para impulsar la innovación en el acceso de los jugadores a los juegos. A golpe de bit A golpe de bit - 30 años de la videoconsola más icónica - 19/12/24 Escuchar audio A partir de enero de 2028, los nuevos juegos que Sony lance estarán disponibles en PlayStation Store y en formato digital en tiendas físicas. Los juegos previos a enero de 2028 seguirán disponibles en el formato de disco.