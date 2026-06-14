La gran fiesta del videojuego cierra con el retorno de uno de sus mayores clásicos

Era un secreto a voces. Desde hacía meses, la prensa especializada de videojuegos, los foros y la comunidad de fans daban por sentado que más pronto que tarde Nintendo anunciaría el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Y así fue. Con veinticuatro horas de antelación, la compañía japonesa anunció el pasado 8 de junio un nuevo Nintendo Direct (emisiones en streaming donde cuenta sus novedades). Y ahí, al final, como colofón, se mostraba un vídeo muy breve del tan esperado remake. Así terminaban un año más los eventos online que rodean al Summer Game Fest, la gran fiesta del videojuego que se celebra cada mes de junio.

Hasta la pandemia, la feria E3 era la gran cita presencial de la industria. Durante tres días reunía en Los Ángeles a empresas, profesionales y medios para mostrar los videojuegos de los próximos meses y años. Tras un intento de reinventarse en 2021 en formato digital, y después de 28 ediciones, sus organizadores decidieron echar el cierre.

Desde entonces, el Summer Game Fest ha querido tomar el relevo del E3 en el calendario, a principios de junio. Comenzó siendo solo una retransmisión online, pero con el tiempo se han ido sumando iniciativas en los días anteriores y posteriores al show. El Summer Game Fest dura unas dos horas con público en directo, presentado por Geoff Keighley (fundador de los Game Awards). Este año ha vuelto a ser el epicentro de la actualidad del sector y este año ha concentrado más de 300 anuncios de videojuegos que se han podido ver online. State of Play, Xbox Games Showcase, Nintendo Direct, Future Games Show, Wholesome Direct o Latin American Games Showcase son algunas de las presentaciones virtuales que han seguido millones de aficionados estos días.

Logo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

El relanzamiento de un clásico con mayúsculas Nintendo no suele avanzar con mucha antelación sus Direct. Reparte varios a lo largo del año, pero cuando convoca uno durante estas fechas, suele ser porque tiene algo importante que comunicar. Tras hora y media enseñando lo que se viene para la consola Nintendo Switch 2, llegaba el momento ansiado por muchos. El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará a finales de 2026 (su fecha exacta por confirmar). El estreno coincidirá con el 40 aniversario de la franquicia y será clave en Navidad para impulsar las ventas de su consola. Además, en 2027 llega la adaptación cinematográfica de la saga. El Ocarina of Time original (1998) fue la primera aventura de Zelda en tres dimensiones y sentó muchas de las bases del género de acción y aventuras tal y como se entienden hoy. Sigue siendo el videojuego mejor valorado por la crítica y fue el primero en obtener la máxima puntuación de la prestigiosa publicación nipona Famitsu. Se ha relanzado varias veces con versiones mejoradas visualmente, pero este remake quiere jugar en otra liga. Por ahora se saben pocos detalles. Nintendo define esta adaptación como una versión “renacida”, hecha desde cero. Mantiene la esencia artística y la atmósfera del original, aunque se aleja del tono realista de las últimas entregas. Sobre las mecánicas de juego aún no se ha desvelado nada. El primer tráiler publicado apela a la nostalgia: aparece Link dormido en su casa del Bosque Kokiri mientras el símbolo de la Trifuerza brilla en su mano izquierda durante una pesadilla. 23.44 min Secuencia del videojuego God of War Laufey

Otros videojuegos de renombre que regresan Aprovechando el tirón del Summer Game Fest, PlayStation tampoco ha querido quedarse al margen. En su State of Play, además de mostrar más imágenes de Marvel: Lobezno, que se estrena en septiembre, también ha enseñado el nuevo rumbo que va a tomar una de sus franquicias clave. God of War Laufey deja atrás a Kratos y Atreus para centrarse en Faye, esposa del Dios de la Guerra. La historia comienza tras su muerte. Después de que marido e hijo esparcen sus cenizas, su espíritu despierta en un plano existencial que va más allá de la mitología nórdica, un lugar interdimensional donde convergen los muertos de diversas culturas y leyendas antiguas. Faye emprende un viaje a través de un universo marcado por el conflicto entre dioses y fuerzas ancestrales. Por lo visto hasta ahora, God of War Laufey mantiene la fórmula que la ha convertido en uno de los imprescindibles del catálogo de PlayStation: combates espectaculares, enfrentamientos contra grandes deidades y un argumento épico a gran escala. La demo mostrada en el State of Play deja entrever un desarrollo bastante avanzado, por lo que no sería extraño que llegase a partir de la segunda mitad de 2027. Desde Sony no han dado ninguna fecha aproximada. Otro clásico que vuelve es uno de los capítulos más queridos de la saga Resident Evil y de los pocos que quedan por recibir una versión adaptada a la tecnología actual. Según su director, Yoshiaki Hirabayashi, Resident Evil Veronica sigue en la línea de los anteriores remakes de la franquicia. Se apuesta por la visión en tercera persona con cámara al hombro, expande algunas de las tramas de Claire Redfield, como la parte de París antes de viajar a la isla de Rockford, y se han pulido las mecánicas de juego. Capcom, la compañía propietaria del videojuego, sigue sacando partido a su motor gráfico RE Engine para modernizar su catálogo más emblemático. Esta vez le ha tocado a Resident Evil Code Veronica, publicado en el año 2000. La fusión del universo Disney con el de Final Fantasy ha dado lugar a una de las sagas más queridas por millones de jugadores, Kingdom Hearts. Tras siete años de espera, por fin se han enseñado las primeras imágenes de la cuarta parte. Sora vuelve a encontrarse con Donald y Goofy en esta aventura que entrelaza dos mundos opuestos, a través de la magia, la fantasía y una puesta en escena totalmente renovada gracias a los avances tecnológicos. Y siguiendo con el imaginario de Final Fantasy, este Summer Game Fest también ha servido para ver Final Fantasy VII: Revelation, el final de la trilogía que pone fin a la revisión de uno de los videojuegos más influyentes de la historia. Llegará en primavera del año que viene. 02.05 min Trailer de Gears of War E-Day La división de videojuegos de Microsoft, Xbox, atraviesa momentos de transformación. Por eso, el Xbox Games Showcase era crucial para conocer sus planes de futuro. La marca cumple 25 años, pero ha sido una celebración discreta. Su gran apuesta para la recta final de 2026 es Gears of War E-Day, la sexta entrega de una de sus franquicias más identitarias. La historia se sitúa 14 años después de los acontecimientos del primer Gears of War (2006). Por primera vez, conocemos los acontecimientos ocurridos el fatídico Día de la Emergencia, cuando las hordas de Locust emergen del subsuelo. Una vuelta a los orígenes de la saga marcada por la acción, la violencia, el horror y la supervivencia. Eso es lo que promete E-Day. Un nuevo intento de Microsoft por levantar las ventas de su consola y reforzar su propuesta de juego en la nube.

Dos genios del videojuego que reaparecen Hay proyectos que representan toda una vida. Patrice Désilets, creador de Assassin's Creed, una de las franquicias más memorables surgida en el siglo XXI, lleva años alejado de la creación que hizo de él un autor de prestigio, embarcándose en proyectos más personales y arriesgados. Durante el Summer Game Fest ha presentado 1666 Amsterdam, un videojuego que por fin ha recuperado tras una larga disputa legal. Fantasía oscura, acción y aventura durante el año 1666 en una capital holandesa alternativa, asediada por entidades demoníacas. La protagonista es Noa, que va acompañada por su gato. Gracias a sus conocimientos de brujería y poderes naturales, tiene que acabar con las criaturas que acechan las calles. La aventura alterna dos formas de juego. Durante el día, prima la exploración y el sigilo. Cuando cae la noche, llega el momento de la caza. La demo ya se puede jugar en ordenador. Otro creador de videojuegos que ha dejado una profunda huella en el siglo XXI es Fumito Ueda. Tres obras le han consagrado como una de las mentes más creativas de la industria: Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian. De este último han pasado diez años. Ueda es de aquellos que se toma su tiempo. Aún sin fecha de estreno, ya sabemos el nombre de su nuevo juego, gen ATLAS. Las imágenes apuntan a una experiencia donde vuelven a cobrar protagonismo elementos reconocibles de su obra: paisajes inmensos, civilizaciones desaparecidas y criaturas colosales, que esta vez adoptan la forma de estructuras robóticas gigantescas. Un videojuego que, como toda la obra del creador japonés, rebosa un imaginario visual único, cargado de simbolismo y misterio. Ueda sigue siendo fuente de inspiración para artistas de otras disciplinas.

Videojuegos españoles durante el Summer Game Fest A pesar de que en seis días se han visto unos 300 videojuegos, la presencia española ha sido discreta. Hay que destacar cuatro. 00.36 min Trailer de An Eggstremely Hard Game An Eggstremely Hard Game, juego cooperativo de físicas protagonizado por dos gansos. Juntos tienen que transportar un huevo extremadamente frágil sin romperlo a través de escenarios llenos de obstáculos. Detrás de esta disparatada premisa está BBear Studio, o lo que es lo mismo, Adrián Mulero. Él solo ha desarrollado este videojuego que se ha colado entre los grandes en pleno Summer Game Fest. Tiene demo disponible para ordenador. Book Nook es obra del estudio malagueño Malapata. Un juego relajante donde hay que montar dioramas en miniatura para colocarlos en estanterías. Más allá de sus matices decorativos, propone una experiencia narrativa centrada en los recuerdos y las emociones. Cada diorama representa una etapa en la vida de los protagonistas, Dario y Elora, recorriendo sus vidas desde la infancia hasta la vejez. La demo ya está disponible para PC. Virtue and a Sledgehammer es el resultado de la colaboración del estudio Deconstructeam, autores de The Cosmic Wheel Sisterhood y The Red Strings Club, y Selkie Harbour. Juntos proponen una original sesión de terapia con un mazo de 10 kilos. La protagonista de esta experiencia es una mujer que vuelve a su pueblo natal para enfrentarse a una realidad en la que ya no encaja ni pertenece. Además de proponer una catarsis emocional, esta aventura narrativa se mueve entre la destrucción y la relación con autómatas que transitan por los diferentes escenarios. Catechesis es el juego más reciente del estudio gallego Baroque Decay. Una aventura de rol y terror psicológico de tintes religiosos. El personaje principal es Daniel, un monaguillo poseído por un demonio. La mecánica de juego principal gira en torno al ciclo entre el día y la noche. Por la mañana, el protagonista debe llevar una vida ejemplar, realizando buenas acciones. Y cuando llega la oscuridad, es el momento de hacer frente a los demonios. Fiel al estilo del estudio, visualmente vuelven a apostar por una estética retro y pixelada.