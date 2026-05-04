La compañía de videojuegos GameStop anuncia una opa sobre la plataforma eBay por 55.000 millones de dólares

La compañía de videojuegos, electrónica y merchandising GameStop ha presentado este lunes una propuesta para adquirir la totalidad de la plataforma de subasta y comercio electrónico eBay Inc. por un total de 55.000 millones de dólares. Así lo ha indicado en un comunicado donde especifica que la oferta planteada, de carácter preliminar y no vinculante, es de 125 dólares por acción y está compuesta por un 50% en efectivo y un 50% en títulos comunes de GameStop, con plenos derechos de elección para los accionistas con respecto al tipo de contraprestación y la asignación proporcional. La propuesta llega después de que GameStop haya ido acumulando una participación de alrededor del 5% en el capital de eBay, como indica en el comunicado.

Por su parte, eBay ha confirmado en un comunicado haber recibido la oferta y ha indicado que su consejo de administración va a evaluarla. La oferta se produce en paralelo a los planes de eBay para reforzar su posicionamiento en el mercado de segunda mano, tras anunciar la compra de la plataforma de moda Depop a Etsy por unos 1.200 millones de dólares.

En paralelo, y a modo de reacción, las acciones de eBay subían este lunes un 6,09% en bolsa después de hacerse pública la intención. Los títulos de eBay se situaban por encima de los 110 dólares, lejos de los 125 dólares por acción propuestos por GameStop en su oferta. Por su parte, los títulos de la empresa de videojuegos caían un 6,18% tras la apertura de Wall Street.