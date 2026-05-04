La compañía de videojuegos GameStop anuncia una opa sobre la plataforma eBay por 55.000 millones de dólares
- La propuesta, de carácter no vinculante, es de 125 euros por acción en efectivo y en títulos
- La plataforma eBay ha confirmado haber recibido la oferta y ha anunciado que va a evaluarla
La compañía de videojuegos, electrónica y merchandising GameStop ha presentado este lunes una propuesta para adquirir la totalidad de la plataforma de subasta y comercio electrónico eBay Inc. por un total de 55.000 millones de dólares. Así lo ha indicado en un comunicado donde especifica que la oferta planteada, de carácter preliminar y no vinculante, es de 125 dólares por acción y está compuesta por un 50% en efectivo y un 50% en títulos comunes de GameStop, con plenos derechos de elección para los accionistas con respecto al tipo de contraprestación y la asignación proporcional. La propuesta llega después de que GameStop haya ido acumulando una participación de alrededor del 5% en el capital de eBay, como indica en el comunicado.
Por su parte, eBay ha confirmado en un comunicado haber recibido la oferta y ha indicado que su consejo de administración va a evaluarla. La oferta se produce en paralelo a los planes de eBay para reforzar su posicionamiento en el mercado de segunda mano, tras anunciar la compra de la plataforma de moda Depop a Etsy por unos 1.200 millones de dólares.
En paralelo, y a modo de reacción, las acciones de eBay subían este lunes un 6,09% en bolsa después de hacerse pública la intención. Los títulos de eBay se situaban por encima de los 110 dólares, lejos de los 125 dólares por acción propuestos por GameStop en su oferta. Por su parte, los títulos de la empresa de videojuegos caían un 6,18% tras la apertura de Wall Street.
GameStop busca reducir costes
Como explica GameStop en el comunicado, eBay gastó 2.400 millones de dólares en ventas y marketing en 2025, pero solo sumó un millón de compradores activos netos. Con todo, GameStop asegura que conseguirá reducir en 2.000 millones los costes anuales de cara a los 12 meses posteriores al cierre de la transacción. Concretamente, 1.200 millones en el área de ventas y marketing, unos 300 millones en el de desarrollo de productos y unos 500 millones en gastos administrativos y generales.
Solamente reduciendo estos costes, las ganancias por acción de eBay aumentarían de 4,26 a 7,79 dólares en el primer año, según expone GameStop. Además, las 1.600 tiendas minoristas de GameStop en Estados Unidos le brindan a eBay una red nacional para impulsar el comercio.
Con todo, en el comunicado se indica que después de cerrarse la operación, Ryan Cohen, que dirige GameStop desde 2021, asumiría el cargo de director ejecutivo de la empresa resultante de la fusión.