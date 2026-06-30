Una máscara funeraria de Tutankamón, un xilófono y una caja de mangos: Los regalos de la Familia Real en 2025

La Casa del Rey ha hecho pública la lista de regalos institucionales de 2025. Entre los más llamativos, la réplica de la máscara funeraria de Tutankamon que el presidente de Egipto, Al Si si regaló a don Felipe durante su visita oficial a España en febrero de 2025. En septiembre durante la visita de Estado de los reyes a su país los reyes recibieron una réplica de un obelisco o un cuadro dedicado a Nefertiti.

“🇪🇬 Los Reyes, el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, y la primera dama, Entissar Amer El-Sisi, junto al complejo piramidal de Giza.



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Compromiso con la Transparencia de Felipe VI Como cada año desde 2014, la lista de regalos institucionales puede consultarse en la web de la Casa del rey. Entre los objetos más llamativos aparecen los esquís regalados por el presidente de Eslovaquia, un xilófono del presidente de Mali, o una caja con mangos enviada por el primer ministro de Pakistán. También un juego de café regalado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski o el móvil que el presidente chino regaló a don Felipe durante su visita de Estado a China. A la reina Letizia Xi Jinping la obsequió con un mantón de Manila. También destaca un retrato de Felipe VI realizado con ceniza del volcán de La Palma. Camisetas de fútbol y baloncesto de equipos españoles, como las de las jugadoras del Club Deportivo Burela Fútbol Sala (Lugo) corbatas, polos, pañuelos y bolsos. Todos estos obsequios pasan a Patrimonio Nacional.

Princesa de Asturias e Infanta Sofia Entre los 21 obsequios para la princesa Leonor, aparecen libros de Rosalía de Castro y Castelao, regalo de la Xunta de Galicia, una figura de la reina Blanca de Navarra, regalo de la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite o dos muñecas de la primera dama de China. Además de un ejemplar de La Constitución de Cádiz de 1812 de manos del alcalde de la ciudad cuando se incorporó al buque escuela Juan Sebastián Elcano. También una botella de licor de hierbas y otra de ginebra durante una visita oficial a Navarra. A la infanta Sofia le regalaron una camiseta por parte del Real Patronato sobre discapacidad. Aunque también hay otros obsequios para las dos hermanas. ““