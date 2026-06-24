Elisa Mouliaá declara voluntariamente ante el juez por las presuntas calumnias a Errejón

La actriz Elisa Mouliaá se ha presentado este miércoles en el juzgado para declarar como investigada por las presuntas calumnias contra Íñigo Errejón, después de que el juez ordenara su detención al no haber comparecido en anteriores citaciones. Según sostiene su defensa, la actriz había solicitado previamente hacerlo por videoconferencia al encontrarse trabajando en Oriente Medio, una opción que no fue aceptada por el magistrado.

En un comunicado, la actriz explica que ha decidido regresar voluntariamente a España para ponerse a disposición judicial y declarar personalmente, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas".

La comparecencia se produce en el marco de la investigación abierta tras la denuncia presentada por Errejón por presuntas calumnias. La causa analiza unas manifestaciones de la actriz en las que acusó al expolítico de haber intentado extorsionar a dos testigos relacionados con el procedimiento judicial iniciado en 2024 por la denuncia de agresión sexual presentada por ella contra él.