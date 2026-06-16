El juez ordena detener a Elisa Mouliaá tras no comparecer como investigada por presuntas calumnias a Errejón

El juez ha ordenado este martes la detención de la actriz Elisa Mouliáa para que declare como investigada tras haber sido denunciada por calumnias por Iñigo Errejón. Mouliáa, quien denunció en primer lugar al exdiputado por agresión sexual, no ha acudido a la citación del juez en tres ocasiones, y ha argumentado que se encuentra trabajando en Oriente Medio.

La actriz ya fue advertida por el juez Arturo Zamarriego en la última citación, este lunes, de que si no acudía podría ser detenida. La Justicia investiga si Mouliáa calumnió a Errejón por haberle acusado de extorsionar a dos testigos de la causa abierta en 2024 contra él por una presunta agresión sexual.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado decreta "la detención y presentación" ante el juzgado de Mouliaá "al objeto de ser oída en declaración en calidad de investigada". "Una vez realizado lo anterior, póngase en libertad a la investigada si de ella no estuviere privada por otra causa o motivo legal", indica el magistrado instructor, que detalla que la orden de busca y captura estará vigente en el plazo de cinco años.

La abogada de la actriz, Yurena Carrillo, explicó que había solicitado el viernes al juez que su clienta pudiera declarar por videollamada, pero que no ha recibido respuesta: "O sea, no lo ha considerado".