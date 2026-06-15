Elisa Mouliaá falta por tercera vez a la citación del juez en la causa por presuntas calumnias a Errejón

La actriz Elisa Mouliaá no ha acudido este lunes a la citación del juez que la investiga por supuestas calumnias contra el exdiputado Íñigo Errejón, quien denunció que ella le había acusado de extorsionar a dos testigos de la causa abierta en 2024 contra él después de que ella le denunciara por presuntas agresiones sexuales. Es la tercera comparecencia judicial a la que falta la también presentadora, que ha informado de que se encuentra trabajando en Oriente Medio.

A la puerta de los juzgados, su abogada, Yurena Carrillo, ha revelado que había solicitado el viernes al juez el que su clienta pudiera declarar por videollamada, pero que no ha recibido respuesta: "o sea, no lo ha considerado", ha afirmado.

El magistrado Arturo Zamarriego la había citado bajo la advertencia de que podría ser detenida si no comparecía.

"No sabemos lo que va a decidir (el juez)", ha dicho Carrillo al ser consultada por si ese arresto puede ser ordenado tras esta nueva ausencia de la actriz.

"Me encuentro trabajando en el Mar Rojo" Este domingo, en una publicación en su cuenta de la red social X, Mouliaá explicó que está trabajando en el extranjero. "El que está procesado por abuso sexual es Errejón (denunciado por muchas mujeres más) Yo tengo que declarar por haber denunciado que pactó con dos testigos. Mientras tanto, me encuentro trabajando en el Mar Rojo y he acreditado documentalmente que estaré en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas", escribió la actriz. Aun así, agregó que intentaría comparecer por videollamada si "técnicamente" era posible. "Curioso país aquel en el que la atención mediática se centra en la denunciante mientras la causa principal sigue pendiente de resolverse. Venga", criticó para concluir. Errejón reclama a Mouliaá que se retracte por asegurar que extorsionó a dos testigos o se querellará

Errejón ratificó su querella en abril Errejón dimitió de todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras publicarse en redes acusaciones anónimas de violencia machista en su contra. Ese mismo día, Mouilaá publicó que había sido "víctima de acoso sexual" y le denunció ante la Policía. El expolítico ratificó el 24 de abril pasado ante el juez una querella contra la actriz por que ella dijera que presionó a los propietarios del piso en el que se celebró la fiesta en la que presuntamente se produjo la agresión sexual. Ese fue el segundo día en que la actriz estaba citada a declarar, pero no acudió alegando una baja médica. Ya entonces, su defensa defendió que Mouliáa no debería coincidir con el expolítico, ya que sigue en curso la causa por esa presunta agresión sexual y constituye una "forma de violencia institucional indirecta". La primera vez que el juez citó a las partes fue el 27 de marzo, pero suspendió las declaraciones porque la actriz presentó un documento que acreditaba que su anterior abogado, Alfredo Arrién, iba a ser operado. Previamente había pedido la suspensión alegando su propia baja médica, sin aportar documentación, que fue rechazada por el juez. Mouliaá denuncia a Errejón por presuntos delitos de calumnias, contra el honor y revelación de secretos