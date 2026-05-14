Mouliaá denuncia a Errejón por presuntos delitos de calumnias, contra el honor y revelación de secretos

La actriz Elisa Mouliaá ha presentado una nueva denuncia contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por presuntos delitos de calumnias, contra el honor y revelación de secretos, tras la difusión pública, según asegura, de una conversación privada correspondiente a julio de 2025.

En un comunicado emitido por la representación jurídica de la también presentadora, se detalla que dicha conversación habría sido "presuntamente editada y difundida de manera parcial", omitiendo "fragmentos relevantes para la correcta comprensión del contexto y remitiéndose posteriormente a distintos medios de comunicación", lo que habría generado un "grave perjuicio reputacional y personal".

Según el mismo texto, en los fragmentos omitidos de esa conversación, una tercera persona, "identificada como Soraya" -una de los dos testigos de la causa en la que se investiga al expolítico por presuntas agresiones sexuales contra la actriz- , realizaba manifestaciones "especialmente relevantes para la comprensión íntegra del contexto", refiriéndose presuntamente al comportamiento de Errejón "en términos profundamente críticos y calificándolo como 'baboso' y 'cerdo'".

"La denunciante considera que la exclusión de dichos fragmentos habría alterado sustancialmente el sentido global de la conversación, ofreciendo una versión parcial e incompleta de los hechos al ser posteriormente difundida a medios de comunicación y opinión pública", destaca el comunicado.

Esta denuncia se da después de que Errejón ratificara en abril pasado ante el juez otra querella contra Mouliaá por el hecho de que ella dijera que él presionó a dos testigos -uno de ellos Soraya-, propietarios del piso en el que se celebró la fiesta en la que presuntamente se produjeron las presuntas agresiones sexuales.

El exdiputado dimitió de todos sus cargos políticos el 24 de octubre de 2024 tras publicarse en redes acusaciones anónimas de violencia machista en su contra. Ese mismo día, Mouliaá publicó que había sido "víctima de acoso sexual" en una fiesta en octubre de 2021 y le denunció ante la Policía.

En medio del proceso judicial, en julio de 2025 salieron a la luz unos audios del móvil de la actriz, analizados por la Policía Nacional y que se incorporaron a la causa, en los que ella pedía a Soraya que en su declaración ante el juez contase lo que había vivido el día que se produjeron los hechos en su casa y "facilitara un poco la movida", porque le podían "meter por denuncia falsa". En ese mensaje, Mouliaá le insistía en que el exdirigente de Sumar había hecho "abuso de poder".

El día en que Errerón ratificó su querella, también estaban citados ante el juez los dos propietarios del piso de la fiesta. Según dijeron entonces fuentes jurídicas a TVE, uno de ellos, que declaró por videoconferencia, dijo que lo que declaró -en junio de 2025, en el marco de la causa por agresiones sexuales- lo hizo sin presiones ni coacciones por parte de Errejón.

No declaró Soraya al no encontrarse bien. Ambos dijeron en su día que la que era su amiga en aquel momento les presionó luego para que validasen su versión en el juzgado.